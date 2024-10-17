Autisme Centre-du-Québec
eventClosed
15 novembre - Femmes - Origami-causerie
1140 Rue Cormier
Drummondville, QC J2C 2M9, Canada
Membre
CA$2
Inscription pour les personnes qui sont membres d'Autisme Centre-du-Québec.
Inscription pour les personnes qui sont membres d'Autisme Centre-du-Québec.
seeMoreDetailsMobile
closed
Non-membre
CA$5
Inscription pour les personnes qui ne sont pas membres d'Autisme Centre-du-Québec.
Inscription pour les personnes qui ne sont pas membres d'Autisme Centre-du-Québec.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout