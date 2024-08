Rendez-vous On tourne vert - Inscription à l'atelier collaboratif

Dans le cadre du tout premier Rendez-vous On tourne vert, qui se déroulera le 26 mars 2024, le Bureau du cinéma et de la télévision organise un atelier collaboratif, animé par Abl Bla Lab de 13h à 15h, à La Cinémathèque québécoise.

Cette activité a pour objectif de réunir les joueurs de industrie audiovisuelle du Québec pour identifier collectivement les défis auxquels notre industrie est confrontée en matière d'urgence climatique. Votre participation est cruciale pour explorer des idées novatrices et contribuer à rendre notre industrie plus durable.





Rejoignez-nous dans cette démarche collaborative et engageante pour créer ensemble un avenir plus respectueux de l'environnement. Nous attendons avec impatience votre présence et vos idées inspirantes.





Activité gratuite, ouverte à tous et sur inscription seulement. Le nombre de places est limité.





À propos d'On tourne vert :





Depuis son lancement en avril 2021, le programme On tourne vert vise à réduire l’empreinte carbone de l’industrie audiovisuelle en proposant des mesures durables, en offrant des outils, du soutien et des ressources aux différents acteurs de l'écosystème. Ce programme est soutenu par ses membres fondateurs, le BCTQ, Québecor et le CQEER, ainsi que de nombreux membres de l’industrie.