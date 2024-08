Le Gala du CRE-Montréal souligne, chaque année depuis 2007, les réalisations novatrices et inspirantes des organisations engagées de partout sur l'île de Montréal.

Le Gala est aussi l’occasion d’inspirer et de s’inspirer de ce qui se fait de mieux en environnement et d’encourager le passage à l’action. Rendez-vous incontournable de la collectivité montréalaise, le Gala est une occasion de reconnaître le travail d’une multitude d’organisations, de toutes tailles, qui contribuent par leur audace et leur inventivité à faire de Montréal une métropole durable, résiliente et en santé. L'année 2021 sera la 15e édition de ce Gala en mode virtuel.