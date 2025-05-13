🎯 12 Heures de Dek Hockey CCM – 4e édition

Le 4 octobre 2025 – Un événement sportif et humain à ne pas manquer!

Après avoir redonné des milliers de paires de patins et soutenu plus de 500 familles, la Fondation Le BUT vous invite à relever un défi unique :

Affronter nos équipes de la Fondation (Knapper, Armada, Rousseau Sports, IG) dans une série de 12 matchs de dek hockey consécutifs!

Cette année, on voit encore plus grand :

4 surfaces de jeu

48 équipes à recruter

Objectif : 300 000 $ pour rendre le hockey accessible à encore plus de jeunes au Québec

Parce que c’est plus qu’un tournoi…

C’est une occasion unique d’afficher vos valeurs, mobiliser vos équipes et soutenir une cause qui change des vies.

✅ Renforcez l’esprit d’équipe avec une activité de team building originale et significative

✅ Appuyez une cause sociale forte, qui permet à des jeunes de jouer au hockey, peu importe leurs moyens

✅ Faites rayonner votre marque dans un événement festif, médiatisé et soutenu par des personnalités sportives et médiatiques

Formules de participation :

1 partie : 1500 $ Reçu officiel de don – 100 % admissible

2 parties : 3000 $ Reçu officiel de don – 100 % admissible

💥 Les avantages exclusifs pour les équipes à 2 parties :

Choix prioritaire de plage horaire et choix de l'équipe adverse

Sac-cadeau pour tous les joueurs

1 consommation gratuite ou 1 seau de 12 bières Coors Light

Bracelets d’accès aux activités pour chaque joueur + 1 accompagnateur et plus encore

Une journée complète d’animation pour toute la famille :

Roulatèque, Arcade, Mini-putt et golf intérieur, Jeux gonflable, Match des célébrités, Présence de mascottes, Encan virtuel, Food trucks, musique et plus encore!

Entreprises, mobilisez vos troupes, invitez vos clients, affichez vos couleurs… et faites une vraie différence!





Ensemble, on change des vies — une paire de patins à la fois. ⛸







