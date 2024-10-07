eventClosed

Boutique de merch de l'AEGIL 2024-2025

Bundle «Crew-Neck»
CA$95
*Taxes incluses | LE BUNDLE INCLUS: 1x Crew-Neck (couleur de ton choix !!!) | 1x Sac de type «Pouch bag» | 1x Tuque (couleur de ton choix !!!)
Bundle «Quarter-Zip»
CA$100
*Taxes incluses | LE BUNDLE INCLUS: 1x Quarter-Zip (couleur de ton choix !!!) | 1x Sac de type «Pouch bag» | 1x Tuque (couleur de ton choix !!!)
Crew-Neck
CA$35
*Taxes incluses | Logos brodés | (Choix de la couleur et de la grandeur sur la page de paiement.)
Charte de grandeur Crew-Neck
free
*Pour une image en meilleure résolution, voir le pdf joint au post Facebook*
Quarter-Zip
CA$40
*Taxes incluses | Logos brodés | (Choix de la couleur et de la grandeur sur la page de paiement.)
Charte de grandeur Quarter-Zip
free
*Pour une image en meilleure résolution, voir le pdf joint au post Facebook*
Tuque
CA$20
*Taxes incluses | 8/11 pouces | Logo brodé | (Choix de la couleur sur la page de paiement.)
Sac de type «Pouch bag»
CA$50
*Taxes incluses | Imperméable | Logo imprimé | 20 Litres | Noir

