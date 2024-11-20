La troisième édition de notre tout nouvelle série d'ateliers Dancer's Method est arrivée à vos portes. Pour vous guider dans cette aventure, qui de mieux qu'Ignite? Cet atelier sera l'opportunité d'en apprendre plus sur la pratique personnelle de ce danseur de renommée internationale et de plonger au cœur de son univers au travers d'exercices créatifs et nourrissants. C'est l'occasion de démarrer votre semaine en beauté. Soyez au rendez-vous!

La troisième édition de notre tout nouvelle série d'ateliers Dancer's Method est arrivée à vos portes. Pour vous guider dans cette aventure, qui de mieux qu'Ignite? Cet atelier sera l'opportunité d'en apprendre plus sur la pratique personnelle de ce danseur de renommée internationale et de plonger au cœur de son univers au travers d'exercices créatifs et nourrissants. C'est l'occasion de démarrer votre semaine en beauté. Soyez au rendez-vous!

Plus de détails...