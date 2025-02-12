Daniel Boucher - Vingt mille matins

Ce spectacle sera précédé du lancement de la programmation culturelle de l'Espace Félix-Leclerc. Vous aurez la chance de découvrir en primeur les artistes qui se produiront chez nous en saison estivale ET à l'automne 2025.

Ce spectacle sera précédé du lancement de la programmation culturelle de l'Espace Félix-Leclerc. Vous aurez la chance de découvrir en primeur les artistes qui se produiront chez nous en saison estivale ET à l'automne 2025.

Plus de détails...