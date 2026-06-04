Le Centre d'art de Préville

Offert par

Le Centre d'art de Préville

À propos de cette boutique

Ventes fermées

danse

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Photo #1 - Ballerines vertes item
Photo #1 - Ballerines vertes
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo #2 - Tuques bleues item
Photo #2 - Tuques bleues
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo # 3 - Ballerines bleues item
Photo # 3 - Ballerines bleues
12 $

Note : Un fond noir a été ajouté afin d’éviter de recadrer cette photo. La version finale n’aura pas de fond blanc.

Photo # 4 Ballerines roses item
Photo # 4 Ballerines roses
12 $

Note : Un fond noir a été ajouté afin d’éviter de recadrer cette photo. La version finale n’aura pas de fond blanc.

Photo # 5 Chiots item
Photo # 5 Chiots
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo n° 6 Papillons item
Photo n° 6 Papillons
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo n° 7 Robes jaunes item
Photo n° 7 Robes jaunes
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo n° 8 Pantalons de génie item
Photo n° 8 Pantalons de génie
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo n° 9 Le Magicien d'Oz item
Photo n° 9 Le Magicien d'Oz
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo n° 10 Gilet gris Claquettes item
Photo n° 10 Gilet gris Claquettes
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo n° 11 - Agents de bord item
Photo n° 11 - Agents de bord
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo n° 12 - Salopettes item
Photo n° 12 - Salopettes
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo n° 13 - Hauts argentés item
Photo n° 13 - Hauts argentés
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo n° 14 - Haut mauve solo item
Photo n° 14 - Haut mauve solo
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo n° 15 - Hauts colorés adultes item
Photo n° 15 - Hauts colorés adultes
12 $

Note : Un fond noir a été ajouté afin d’éviter de recadrer cette photo. La version finale n’aura pas de fond blanc.

Photo n° 16 Motif à pois item
Photo n° 16 Motif à pois
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo n° 17 Costumes pantalons aqua item
Photo n° 17 Costumes pantalons aqua
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo n° 18 Duo de claquettes item
Photo n° 18 Duo de claquettes
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo n° 19 Solo claquettes cœur argenté item
Photo n° 19 Solo claquettes cœur argenté
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

Photo n° 20 Jupes rouges item
Photo n° 20 Jupes rouges
12 $

Note : La photo a été légèrement recadrée pour l’aperçu de la vignette. La version finale ne sera pas recadrée.

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