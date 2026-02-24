Soirée Danse Country avec Hurricane Dancers

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À propos de cet événement
Accès à la soirée danse country du 3 avril 2026.
Inclut le cours de danse en ligne à 19h et la soirée dansante jusqu'à 23h.
Prix prévente valide jusqu’au 26 mars 2026.
Accès à la soirée danse country du 3 avril 2026.
Inclut le cours de danse en ligne à 19h et la soirée dansante jusqu'à 23h.
Prix prévente valide jusqu’au 26 mars 2026.
Accès gratuit à la soirée danse country du 3 avril 2026.
Inclut le cours de danse en ligne à 19h et la soirée dansante jusqu'à 23h.
Billet requis pour réserver la place.
Accès à la soirée danse country du 3 avril 2026.
Inclut le cours de danse en ligne à 19h et la soirée dansante jusqu'à 23h.
Tarif en vigueur après le 23 mars 2026 et à la porte.
Accès à la soirée danse country du 3 avril 2026.
Inclut le cours de danse en ligne à 19h et la soirée dansante jusqu'à 23h.
Tarif en vigueur après le 23 mars 2026 et à la porte.
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