DANSE DE LA PAIX Mont Royal 2025

Ce niveau de contribution permet de couvrir les frais de l'événement.
Ce niveau de contribution permet de rendre l'activité accessible à une autre personne qui en n'aurait pas les moyens
Vous préférez choisir votre montant? Utilisez la section "Ajouter un don pour Mouvement de paix" (à la fin du formulaire)
** Donnez ce que vous pouvez : tous les dons nous aident! **
10h-11h30
studio: Espace Blanc
Agora de la danse
Édifice Wilder
1435, rue De Bleury,
Montréal, QC H3A 2H7
Métro Place-des-Arts
18h30-20h
Conseil des arts de Montréal
Studio Multi
1210, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1L9
14h-15h30
studio: Espace Blanc
Agora de la danse
Édifice Wilder
1435, rue De Bleury,
Montréal, QC H3A 2H7
Métro Place-des-Arts
19h00-20h30
Proto studio
5333 ave. Casgrain
suite 1107
Montréal, QC
Cette synergie d'huiles essentielles a été créée spécialement pour la Danse de la paix par nul autre que Mikael Zayat!
Elle contient des huiles apaisantes provenant des mêmes continents que les mouvements de la Danse de la paix. Une belle façon de cultiver votre paix intérieure et faire durer l'expérience de la Danse...
** Elle vous sera remise lors de l'événement sur présentation de votre preuve d'achat
C'est gratuit pour les enfants!
Merci de tout de même les inscrire :-)
$
