Mouvement de paix

Mouvement de paix

DANSE DE LA PAIX Mont Royal 2025

Mont Royal 14h00 (don suggéré) item
Mont Royal 14h00 (don suggéré)
25 $

Ce niveau de contribution permet de couvrir les frais de l'événement.

Mont Royal 14h00 (don solidaire) item
Mont Royal 14h00 (don solidaire)
50 $

Ce niveau de contribution permet de rendre l'activité accessible à une autre personne qui en n'aurait pas les moyens

Mont Royal 14h00 (don volontaire) item
Mont Royal 14h00 (don volontaire)
Gratuit

Vous préférez choisir votre montant? Utilisez la section "Ajouter un don pour Mouvement de paix" (à la fin du formulaire) 


** Donnez ce que vous pouvez : tous les dons nous aident! **

Agora, Sam. 6 sept. (don suggéré) item
Agora, Sam. 6 sept. (don suggéré)
20 $

10h-11h30

studio: Espace Blanc


Agora de la danse

Édifice Wilder

1435, rue De Bleury,

Montréal, QC H3A 2H7


Métro Place-des-Arts

Agora, Sam. 6 sept 10h-11h30 (don volontaire) item
Agora, Sam. 6 sept 10h-11h30 (don volontaire)
Gratuit

** Donnez ce que vous pouvez : tous les dons nous aident! ** Pour choisir le montant de votre don, utiliser la section "Ajouter un don pour Mouvement de paix" (à la fin du formulaire) 


10h-11h30

studio: Espace Blanc


Agora de la danse

Édifice Wilder

1435, rue De Bleury,

Montréal, QC H3A 2H7

Conseil des arts Montréal, Je 11sept 18h30-20h (don suggéré) item
Conseil des arts Montréal, Je 11sept 18h30-20h (don suggéré)
20 $

18h30-20h


Conseil des arts de Montréal

Studio Multi

1210, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1L9

Conseil des arts, Je 11sept 18:30-20 (don volontaire) item
Conseil des arts, Je 11sept 18:30-20 (don volontaire)
Gratuit

** Donnez ce que vous pouvez : tous les dons nous aident! ** Pour choisir le montant de votre don, utiliser la section "Ajouter un don pour Mouvement de paix" (à la fin du formulaire) 


18h30-20h

Conseil des arts de Montréal

Studio Multi

1210, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1L9

Agora Dim 14 sept (don suggéré) item
Agora Dim 14 sept (don suggéré)
20 $

14h-15h30

studio: Espace Blanc


Agora de la danse

Édifice Wilder

1435, rue De Bleury,

Montréal, QC H3A 2H7


Métro Place-des-Arts

Agora, Dim 14 sept 14h-15h30 (don volontaire) item
Agora, Dim 14 sept 14h-15h30 (don volontaire)
Gratuit

** Donnez ce que vous pouvez : tous les dons nous aident! ** Pour choisir le montant de votre don, utiliser la section "Ajouter un don pour Mouvement de paix" (à la fin du formulaire) 


14h-15h30

studio: Espace Blanc


Agora de la danse

Édifice Wilder

1435, rue De Bleury,

Montréal, QC H3A 2H7

Proto Studio, Mar 16 sept 19h-20h30 (don suggéré) item
Proto Studio, Mar 16 sept 19h-20h30 (don suggéré)
20 $

19h00-20h30


Proto studio

5333 ave. Casgrain

suite 1107

Montréal, QC

Proto Studio, Mar 16 sept 19h-20h30 (don volontaire) item
Proto Studio, Mar 16 sept 19h-20h30 (don volontaire)
Gratuit

Pour choisir le montant de votre don, utiliser la section "Ajouter un don pour Mouvement de paix" (à la fin du formulaire) 


** Donnez ce que vous pouvez : tous les dons nous aident! **


19h00-20h30

Proto studio

5333 ave. Casgrain

suite 1107

Montréal, QC

Huile essentielle apaisante -Danse de la paix (11 ml) item
Huile essentielle apaisante -Danse de la paix (11 ml)
20 $

Cette synergie d'huiles essentielles a été créée spécialement pour la Danse de la paix par nul autre que Mikael Zayat!


Elle contient des huiles apaisantes provenant des mêmes continents que les mouvements de la Danse de la paix. Une belle façon de cultiver votre paix intérieure et faire durer l'expérience de la Danse...


** Elle vous sera remise lors de l'événement sur présentation de votre preuve d'achat

Enfant item
Enfant
Gratuit

C'est gratuit pour les enfants!
Merci de tout de même les inscrire :-)

Ajouter un don pour Mouvement de paix

$

