Ventes fermées

Danse Don 2026 - Formulaire de réservation

150 Rue de Gentilly E

Longueuil, QC J4H 1Y5, Canada

Ajouter un don pour Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil

$

Troupe de 5 danseurs et plus
Gratuit
Ce formulaire vous permet de réserver le nombre de troupes qui participeront à la 2ᵉ édition du spectacle de danse bénéfice Danse Don, qui se tiendra le 1er février 2026 au Théâtre de la Ville à Longueuil.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!