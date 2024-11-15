Hiver-Danse indienne sacrée

La danse classique indienne est un art ancestral qui allie et coordonne toutes les parties du corps, des mouvements des yeux jusqu’aux frappes de pieds. Le danseur/la danseuse à travers son corps est à la fois musicien(ne) en marquant le rythme de ses pieds, et compteur (euse) grâce aux symboles exprimés à travers les « mudras » (symboles de mains) et les « Abhinayas » (expressions du visage). Avec la « danse indienne sacrée », vous apprendrez des techniques de base, des combinai-sons de mouvements et des chorégraphies originales, sur une musique rythmée et envoûtante. À la fois énergisante, entraînante et joyeuse, la danse indienne constitue par ailleurs un ex-cellent exercice cardio aux nombreux bienfaits. Venez vivre un moment de plaisir et de joie et découvrir les multiples couleurs de la danse indienne tout en vous initiant à une nouvelle culture! Ouvert à tous les niveaux, adolescents et adultes.

La danse classique indienne est un art ancestral qui allie et coordonne toutes les parties du corps, des mouvements des yeux jusqu’aux frappes de pieds. Le danseur/la danseuse à travers son corps est à la fois musicien(ne) en marquant le rythme de ses pieds, et compteur (euse) grâce aux symboles exprimés à travers les « mudras » (symboles de mains) et les « Abhinayas » (expressions du visage). Avec la « danse indienne sacrée », vous apprendrez des techniques de base, des combinai-sons de mouvements et des chorégraphies originales, sur une musique rythmée et envoûtante. À la fois énergisante, entraînante et joyeuse, la danse indienne constitue par ailleurs un ex-cellent exercice cardio aux nombreux bienfaits. Venez vivre un moment de plaisir et de joie et découvrir les multiples couleurs de la danse indienne tout en vous initiant à une nouvelle culture! Ouvert à tous les niveaux, adolescents et adultes.

Plus de détails...