Hiver-Danse indienne sacrée

Centre Culturel Jacques Ferron - 100 Rue Saint-Laurent O

Longueuil, QC J4H 1M1, Canada

La danse classique indienne est un art ancestral qui allie et coordonne toutes les parties du corps, des mouvements des yeux jusqu’aux frappes de pieds. Le danseur/la danseuse à travers son corps est à la fois musicien(ne) en marquant le rythme de ses pieds, et compteur (euse) grâce aux symboles exprimés à travers les « mudras » (symboles de mains) et les « Abhinayas » (expressions du visage). Avec la « danse indienne sacrée », vous apprendrez des techniques de base, des combinai-sons de mouvements et des chorégraphies originales, sur une musique rythmée et envoûtante. À la fois énergisante, entraînante et joyeuse, la danse indienne constitue par ailleurs un ex-cellent exercice cardio aux nombreux bienfaits. Venez vivre un moment de plaisir et de joie et découvrir les multiples couleurs de la danse indienne tout en vous initiant à une nouvelle culture! Ouvert à tous les niveaux, adolescents et adultes.

