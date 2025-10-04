DANSONS AVEC 3DJS - 7 NOVEMBRE

3933 Av. du Parc-La Fontaine

Montréal, QC H2L 0C7, Canada

Adulte
CA$20.70

Taxes incluses

Non remboursable - non échangeable.

Il n'y a pas de reçu d'impôt remis pour les dons faits sur cette plateforme. Pour faire un don et recevoir un reçu d'impôt : https://robindesbois.ca/don/


ATTENTION ! Deux dons vous seront proposés dans cette transaction, vous aurez le choix de donner au Robin des Bois, mais à la fin de la transaction un montant vous sera proposer pour donner à l'entreprise québécoise Zeffy, nous n'avons aucun contrôle sur ce don.

Adolescent
CA$11.50

Taxes incluses

Il n'y a pas de reçu d'impôt remis pour les dons faits sur cette plateforme. Pour faire un don et recevoir un reçu d'impôt : https://robindesbois.ca/don/

Enfant
free

Il n'y a pas de reçu d'impôt remis pour les dons faits sur cette plateforme. Pour faire un don et recevoir un reçu d'impôt : https://robindesbois.ca/don/

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing