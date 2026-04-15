Association Culturelle Péruvienne Brisas Del Norte

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À propos des adhésions

Danzas Afro Peruanas - Virtual

Paquete de 8 clases
250 $

Más que aprender coreografías, descubrirás actitud, expresión, conexión con el ritmo y orgullo por nuestras raíces. Perfecto si quieres descubrir la metodología y avanzar.

Paquete de 16 clases (Copier)
450 $

El camino ideal si quieres resultados reales.
Trabajamos técnica, musicalidad y expresión con seguimiento constante para que veas una evolución clara, clase tras clase.

Clase de prueba
35 $

Una primera toma de contacto para experimentar el estilo, la dinámica y la energía de la clase.

Ideal si aún estás indeciso…
pero suficiente para darte cuenta de que vas a querer más.


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