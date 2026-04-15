Danzas Afro Peruanas - Virtual

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À propos des adhésions
Más que aprender coreografías, descubrirás actitud, expresión, conexión con el ritmo y orgullo por nuestras raíces. Perfecto si quieres descubrir la metodología y avanzar.
El camino ideal si quieres resultados reales.
Trabajamos técnica, musicalidad y expresión con seguimiento constante para que veas una evolución clara, clase tras clase.
Una primera toma de contacto para experimentar el estilo, la dinámica y la energía de la clase.
Ideal si aún estás indeciso…
pero suficiente para darte cuenta de que vas a querer más.
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