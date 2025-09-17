daphne's Naabidoo'igan Silent Auction 2025

5425 Av. Casgrain unit 103, Montréal, QC H2T 1X6, Canada
Bougie "Feu de camp"
20 $
Enchère de départ
Vous n'allez pas croire à quel point cette bougie sent bon ! Bougie parfumée au feu de camp de 9 oz coulée à la main, d'une valeur de 30 $. Fabriquée et donation par Kelsey Deer, une femme mohawk qui vit à Kahnawake, sur la rive sud, où elle a installé son atelier. Tous ses sacs sont conçus, coupés et cousus par Kelsey dans son atelier, où elle fabrique également ses bougies. Ses sacs sont fabriqués à partir de tissus durables et hydrofuges, et elle utilise autant que possible des tissus et des accessoires recyclés. Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Boucles d'oreilles étoiles
30 $
Enchère de départ
Étoiles en perles réalisées avec des perles de verre tchèques SuperDuo, des bicônes en cristal, des perles plaquées cuivre et des apprêts. D'une valeur de 40 $, elles ont été créées et offertes par Linda Grussani, une commissaire et historienne (Anishinabeg de Kitigan Zibi /d’origine italiennes) de l'art née et ayant grandi sur le Anishinàbe Akì, dans la région d’Ottawa. Dans le cadre de son parcours de perlage, Linda a participé activement à daphne beads: perler/parler depuis le début. En 2022, elle a animé un atelier pour les membres de daphne afin de partager son concept de boucles d’oreilles florales.
Gobelet Land Back
30 $
Enchère de départ
Gobelet Land Back en céramique fait à la main, d'une valeur de 40 $. Réalisée et offerte par Myriam Landry, membre de la Première Nation W8banaki (Abénakis) de la communauté de W8linak au Québec. Elle pratique la poterie comme passe-temps depuis près de 10 ans. Myriam crée des objets utilitaires, simples et épurés en édition limitée qui allient son engagement pour les causes autochtones contemporaines et la céramique. Elle mène présentement des études universitaires de 2e cycle. Son projet de maîtrise s'intéresse à la gouvernance territoriale w8banaki.
Linogravure et macaron
30 $
Enchère de départ
« Let loose », 2025, imprimé sur papier blanc (format d'impression 4 x 6 sur un papier plus grand) et macaron. Valeur de 40 $, créé et offert par Cedar Eve, une artiste visuelle qui vit actuellement entre Montréal et Toronto. Elle est Anishinaabae (Ojibway), de la Première Nation Saugeen et du territoire non cédé de Wikwemikong, mais elle est née et a grandi à Toronto. Elle a obtenu un diplôme en arts plastiques de l'Université Concordia en 2012, où elle s'est principalement concentrée sur la peinture. Elle est perleuse et muraliste à temps plein. Son entreprise Cedar Eve Creations se concentre sur les bijoux perlés, les petites peintures et les linogravures. Pendant l'année scolaire, elle travaille avec des jeunes Cris à la Baie James (Nord du Québec) où elle enseigne l'art.
Poster Oronhia (Bleu)
10 $
Enchère de départ
Aquarelle et collage numérique de Martin Akwiranoron Loft, Oronhia (Bleu) représente le portrait d'un chef Kanien'kehá:ka inconnu, entouré d'un cadre en perles Haudenosaunee, 24 x 17 inches. Cette affiche faisait partie de l'exposition Mémoire de l'avenir (2023) : une exposition d'affiches urbaines représentant les œuvres d'artistes établi·es et émergent·es. D'une valeur de 50 dollars, elle a été réalisée et offerte par Martin Akwiranoron Loft, né et a grandi à Kahnawake, en territoire mohawk, et exerce en qualité d’artiste professionnel depuis plus de 30 ans. Il se consacre à la photographie, à la gravure, à l’orfèvrerie, à la documentation et aux arts numériques. Il est également un membre fondateur de la Native Indian Inuit Photographer’s Association (NIIPA, 1985-2000).
Bracelet Artifice
27 $
Enchère de départ
Bracelet tissé à partir de perles de verre et muni d'un fermoir en acier inoxydable, ce qui le rend hypoallergénique. Valeur de 55 $, fabriqué et donné par Kateri Nisnipawset Aubin Dubois, une artiste Wolastoqey en tissage de perles de verre depuis déjà 10 ans. Elle a développé ses compétences et ses connaissances au courant des années et elle aime apprendre aux autres comment perler. On peut retrouver son perlage aux quatre coins du monde.
Ornement étoile « Ma »
40 $
Enchère de départ
Magnifique décoration pour le sapin de Noël ou à utiliser comme capteur de soleil pour le voir scintiller à la lumière. Fabriqué à partir de perles de verre et de cristaux. Valeur de 55 $, fabriqué et donné par Kateri Nisnipawset Aubin Dubois, une artiste Wolastoqey en tissage de perles de verre depuis déjà 10 ans. Elle a développé ses compétences et ses connaissances au courant des années et elle aime apprendre aux autres comment perler. On peut retrouver son perlage aux quatre coins du monde.
Boucles d'oreilles à double frange color block « Molly »
45 $
Enchère de départ
Courtes, mignonnes et avec deux fois plus de franges ! Une touche de couleur parfaite. Fabriquées avec des perles en verre Miyuki et des crochets en argent sterling. Longueur d'environ 5 cm, valeur de $65. Fabriqué et offert par Megan Gillespie, une perleuse Ojibwe qui vient de Winnipeg, au Manitoba, mais qui vit et crée à Montréal depuis quelques années. Inspirée par son arrière-grand-mère, qui a survécu aux pensionnats indiens et qui était une femme forte et militaire, elle a intitulé ce projet « Leona ». Couleur, fantaisie et folky-fun sont intégrés dans chaque création.
Boucles d'oreilles fraise
45 $
Enchère de départ
Boucles d'oreilles en perles en relief d'environ 1.5" x 1.5", perles de taille 15 avec des perles plaquées or, d'une valeur de 65 $. Fabriquées et offertes par Kathleen Kathleen Kawenniieson Dearhouse qui est Kanien'keha:ka de Kahnawake. Elle possède un large éventail de compétences en couture, perlage, courtepointe et poterie qu'elle partage dans les classes et les ateliers depuis plus de 40 ans. Elle intègre des matériaux traditionnels à la culture pop pour créer des œuvres innovantes, comme des mocassins de Spider Man ou une poupée en feuilles de maïs de Frida. Elle anime actuellement des ateliers de couture et de fabrication de poupées en feuilles de maïs au Kahnawake Youth Center.
Pewa (2015)
50 $
Enchère de départ
Ramenez chez vous un peu du futurisme Kanaka Maoli/Hawaïen avec ce dessin numérique réalisé par l'un des artistes les plus prolifiques que nous connaissons ! « Pewa » est imprimé sur du « vinyle » transparent et écologique (61 x 55 cm) et a orné la vitrine de daphne l'année dernière lors de son exposition solo, Resist With Love. Créé et offert par Solomon Robert Nui Enos. est un artiste, un éducateur et un visionnaire kanaka maoli/autochtone hawaïen qui crée des œuvres d’art depuis plus de 30 ans. Son travail aborde les thèmes de la descendance et de l’identité, de la relation entre les êtres humains et la Terre, et de l’avenir d’Hawai'i, de son peuple et de ses ressources. Solomon a entre autres participé à la Biennale X (Honolulu Museum of Art), à la 6e Triennale d’art contemporain Asie-Pacifique (Queensland Art Gallery), à des expositions d’art CONTACT. Ses œuvres font partie de collections privées et de la collection publique du Hawai'i State Art Museum. Il a dirigé de nombreux projets de fresques murales pour la communauté et a reçu des mandats artistiques pour des hôtels, des bureaux d’entreprise, des bâtiments publics et des écoles à Hawai'i.
Boucles d'oreilles poisson (saumon)
45 $
Enchère de départ
Boucles d'oreilles à franges réalisées avec des perles Miyuki Delica de taille 11/0, du fil à perler, des crochets et des apprêts en acier inoxydable. Les perles de rocaille se déclinent en plusieurs couleurs et finitions (soie, opaque, translucide, albâtre, picasso...) afin de reproduire les écailles argentées et les couleurs variées du saumon du Pacifique. Ces boucles d'oreilles ont été réalisées à la suite d'une requête, mais après avoir terminé le premier poisson à franges, la personne a finalement souhaité une version à clous. Ces poissons nagent donc désormais librement et pourraient être à vous si vous les attrapez ! Valeur de $60. fabriqué et donné par Hannah Claus, (Kenhtè:ke | Mohawks de Tyendinaga de la baie de Quinte) est une artiste visuelle kanien’kehá:ka | anglaise qui exprime les modes de connaissance et de compréhension kanien’kehá:ka à travers les relations matérielles et sensorielles dans ses installations et ses pratiques photographiques/médiatiques. Pendant son temps libre, elle aime fabriquer des objets de ses mains, et on la trouve souvent en train de tricoter ou de faire du perlage devant la télévision ou avec des amis.
Bandes dessinées, pack d'autocollants et 2 cartes de vœux
30 $
Enchère de départ
Un livre relié dédicacé intitulé « Tales from the Smoke Shack: Just a sample », un recueil de bandes dessinées à couverture souple « TFTSS:Book Book », deux cartes de vœux, une carte postale Kanehsatà:ke et un pack d'autocollants avec 5 motifs. D'une valeur de 67 $, cet ensemble a été créé et offert par Jasmin Gunn, une artiste autochtone et graphiste talentueuse de Kanehsatà:ke. Elle apporte de l'humour et de la luminosité à son travail grâce à des autocollants colorés, des cartes de vœux et des 'zines' auto-édités.
Ensemble ‘Corn Husk Doll Moon Phase’
52 $
Enchère de départ
Cet adorable ensemble comprend un t-shirt (100 % coton, tailles S à XL), un gobelet (47 cl, couvercle en bambou et paille en plastique, lavable à la main) et un autocollant (5 cm x 2,5 cm). Valeur de 70 $. Le design est le fruit d'une collaboration entre Lauren Karonhiaronkwas McComber (propriétaire de LSH) et MC, tatoueuse à Tiohtià:ke (The Witch's Nest). Lauren a orchestré le design à l'aide de croquis et d'inspirations visuelles, tandis que MC l'a créé en utilisant son style unique de tatouage. La signification générale du design est l'humilité que nous devons adopter à chaque nouvelle étape de notre vie. Traditionnellement, la poupée en feuilles de maïs est utilisée dans la culture Kanien'kehá:ka pour symboliser l'humilité et la nécessité de se préoccuper davantage de ses rôles et responsabilités que de son apparence extérieure. Les phases de la lune ont été utilisées dans le dessin pour renforcer l'idée des différents rôles que l'on endosse au cours de la vie et des nouvelles responsabilités qui accompagnent chaque phase. Don de Lotus + Sage Holistics fabrique à la main des produits naturels pour le bain, la beauté et le corps. Fabriqués sur le territoire Mohawk Kanien’kehá:ka, plusieurs de nos produits sont inspirés de nos terre et de notre culture.
Boucles d'oreilles couronne de pin
52 $
Enchère de départ
Boucles d'oreilles cerceaux moyennes en or, composées de perles en or, de breloques rondes en bronze et de perles de rocaille vertes, d'une valeur de 70 $. Créé et offert par Eva Mae Angiyou, une Inuk de la communauté de Puvirnituq au Nunavik. Elle fait du perlage depuis l’hiver 2021 et aime exprimer sa créativité sous ce médium.
Cravate-ficelle en bois de cerf
55 $
Enchère de départ
Cravate-ficelle perlée avec un centre en bois de cerf. Cordon en cuir tressé et boucles en métal. Valeur de 75 $, fabriquée et offerte par Iohserí:io Polson / Little Giizis, un artiste multidisciplinaire Anishnabeeg et Kaniekehaka basé à Montréal. Son art utilise des perles, des clous métalliques recyclés, des chaînes, des textiles et des gravures sur linoléum pour s'inspirer de la musique punk DIY ainsi que de son éducation culturelle. Il crée des œuvres qui fusionnent les traditions de ces deux univers.
Boucles d'oreilles “Sacred Sevens”
65 $
Enchère de départ
Boucles d'oreilles à franges ornées de perles en verre soufflé représentant des fleurs, de perles Miyuki, de perles plaquées or, de cristaux Swarovski et d'attaches plaquées or. D'une valeur de 90 $, elles ont été créées et offertes par Linda Grussani, une commissaire et historienne (Anishinabeg de Kitigan Zibi /d’origine italiennes) de l'art née et ayant grandi sur le Anishinàbe Akì, dans la région d’Ottawa. Dans le cadre de son parcours de perlage, Linda a participé activement à daphne beads: perler/parler depuis le début. En 2022, elle a animé un atelier pour les membres de daphne afin de partager son concept de boucles d’oreilles florales.
Boucles d'oreilles en cuir perlé
50 $
Enchère de départ
Motif floral délicat orné de perles Miyuki en verre et plaquées or, sur cuir tanné et fumé à domicile, avec tiges plaquées or. D'une valeur de 90 $, elles ont été créées et offertes par Linda Grussani, une commissaire et historienne (Anishinabeg de Kitigan Zibi /d’origine italiennes) de l'art née et ayant grandi sur le Anishinàbe Akì, dans la région d’Ottawa. Dans le cadre de son parcours de perlage, Linda a participé activement à daphne beads: perler/parler depuis le début. En 2022, elle a animé un atelier pour les membres de daphne afin de partager son concept de boucles d’oreilles florales.
Ensemble collier et boucles d'oreilles
65 $
Enchère de départ
Ensemble collier et boucles d'oreilles composé de perles en argile porcelaine (fabriquées à la main par Juliet), de perles en pierres précieuses mélangées, de perles de rocaille en verre taillées en charlotte et de crochets en acier inoxydable. D'une valeur de 100 $, cet ensemble a été fabriqué et offert par Juliet Mackie, une artiste Métis qui a des liens avec les communautés de Fort Chipewyan et de Red River. Ses noms de famille sont Flett, Wylie et Hardesty. Juliet est une artiste multidisciplinaire qui se concentre sur le perlage et la peinture. Elle est étudiante au doctorat à l’Université Concordia et propriétaire de Little Moon Creations.
Boucles d'oreilles convertibles perlées
75 $
Enchère de départ
Ces magnifiques boucles d'oreilles Catherine Blackburn sont fabriquées avec perles et accents plaqués or. Zircone cubique scellée sous vide. Convertible de trois façons, y compris les pompons en éventail et les breloques en forme de lune. Fabriqué par Catherine Blackburn, offert par Hannah Claus. Catherine, membre de la Première Nation de English River (Dënesųłinë́), est une artiste multidisciplinaire et une joaillière dont les thèmes récurrents abordent le passé colonial du Canada, souvent inspirés par des récits personnels. Son travail s'ancrent dans la féminité autochtone et est lié à l'amour ancestral que suggère la couture. À travers la couture, elle explore la souveraineté autochtone, la décolonisation et la représentation. Blackburn a participé à des expositions prestigieuses, notamment : le défilé de mode haute couture de Santa Fe, la semaine de la mode autochtone de Vancouver, Radical Stitch et Àbadakone. Elle a reçu de nombreux prix pour son travail, notamment une bourse Eitlejorg 2021, une bourse de résidence Forge 2022 et une sélection pour le prix Sobey Art Award 2023.
Echoes 01: Boucles d’oreilles
75 $
Enchère de départ
Echoes 01 : Boucles d'oreilles : Broderie sur bâche et plexiglas. Valeur de $100, réalisé et offert par Caroline Monnet, une artiste multidisciplinaire d’ascendance Anishinaabe et Française, originaire de l’Outaouais, qui vit et travaille à Mooniyang/Montréal. Son travail a fait l’objet d’expositions individuelles au Canada, aux États-Unis et en Europe. L’artiste a également exposé à la Biennale du Whitney (New York, États-Unis), à la Biennale d’art de Toronto (Canada), au Musée KØS (Køge, Danemark), au Musée d’art de Baltimore (États-Unis), au Musée d’art contemporain de Montréal (Canada) et au Musée des beaux-arts du Canada (Ottawa, Canada), entre autres. Ses œuvres font partie de plusieurs collections en Amérique du Nord et à la Maison de l’UNESCO à Paris. Caroline Monnet est représentée par Blouin Division à Montréal et Toronto.
Echoes 02: Boucles d’oreilles
75 $
Enchère de départ
Echoes 02 : Boucles d'oreilles : broderie sur bulle thermique, plexiglas. Valeur de 100 $, réalisées et offertes par Caroline Monnet, une artiste multidisciplinaire d’ascendance Anishinaabe et Française, originaire de l’Outaouais, qui vit et travaille à Mooniyang/Montréal. Son travail a fait l’objet d’expositions individuelles au Canada, aux États-Unis et en Europe. L’artiste a également exposé à la Biennale du Whitney (New York, États-Unis), à la Biennale d’art de Toronto (Canada), au Musée KØS (Køge, Danemark), au Musée d’art de Baltimore (États-Unis), au Musée d’art contemporain de Montréal (Canada) et au Musée des beaux-arts du Canada (Ottawa, Canada), entre autres. Ses œuvres font partie de plusieurs collections en Amérique du Nord et à la Maison de l’UNESCO à Paris. Caroline Monnet est représentée par Blouin Division à Montréal et Toronto.
Nouveautés automne 2025 des Éditions Hannenorak
50 $
Enchère de départ
Cinq livres parmi les nouveautés de l'automne 2025 aux Éditions Hannenorak. Les livres inclus sont : sur/moi, les rouges pour la fin, Cinq siècles de vie sur le dos de la grande tortue, Poisson d’eau douce et Tête pleine de feuilles. Valeur de 104,75 $, offerte par Éditions Hannenorak, la seule maison d’édititon autochtone au Québec, Hannenorak se consacre depuis 15 ans à faire briller les voix des auteurs et autrices autochtones souhaitant faire entendre leur voix. Basée à Wendake, elle rassemble des artistes de nombreuses communautés et nations et publie une variété de genres, tels que poésie, essai, théâtre, littérature jeunesse, etc.
Collier « Colourful Smokes »
105 $
Enchère de départ
Issu de la série « Colourful Smokes », ce collier est composé de perles Charlotte de taille 13. Valeur de $140. Réalisé et offert par Marcy Friesen (née en 1972 à Nipawin, en Saskatchewan) est d’origine swampy cree et galloise. Elle vit actuellement avec sa famille dans une ferme mixte près de Carrot River, en Saskatchewan. Elle est issue d’une longue lignée de maîtres perliers traditionnels et de membres de sa famille doués pour la création. Marcy Friesen a toujours ressenti le besoin de créer et a commencé sa carrière dans une petite entreprise fabriquant des objets utilitaires tels que des mitaines et des mukluks. Après avoir visité le Remai Modern à Saskatoon, elle a changé sa pratique pour expérimenter un artisanat qui existe en dehors du spectre traditionnel de la beauté et de l’utilité. En enfilant des perles, du cuir et des fourrures, Friesen entraîne le spectateur dans une expérience intime grâce à ses compétences affinées et à sa sensibilité intuitive envers les matériaux, les couleurs et la présentation. Dans la pratique de Friesen, le naturel et le synthétique se rejoignent d’une manière qui englobe la condition contemporaine, transformant les modes de compréhension et les attentes en matière de production culturelle. Son travail a été présenté à la Biennale d’art autochtone contemporain (BACA) à Montréal, au Whyte Museum à Banff, au Remai Modern à Saskatoon et à la Mackenzie Art Gallery à Régina. En juin 2021, Friesen a présenté sa première exposition solo à la Fazakas Gallery de Vancouver, en Colombie-Britannique.
Impression sérigraphique
75 $
Enchère de départ
Sérigraphie représentant un hochet en forme de tortue, imprimée sur papier 100 % chiffon, 35,5 x 43 cm. D'une valeur de 150 $, réalisée et offerte par Martin Akwiranoron Loft, qui est né et a grandi à Kahnawake, en territoire mohawk, et exerce en qualité d’artiste professionnel depuis plus de 30 ans. Il se consacre à la photographie, à la gravure, à l’orfèvrerie, à la documentation et aux arts numériques. Il est également un membre fondateur de la Native Indian Inuit Photographer’s Association (NIIPA, 1985-2000).
Boucles d’oreilles perlées, Lavande Matelassée
130 $
Enchère de départ
Enveloppez-vous dans des tons apaisants de lavande et de corail et laissez le balancement apaisant des sons du carillon éolien en dentalium chasser vos soucis. Frange en dentalium peyote réalisée avec des perles Miyuki Delicas de taille 11, dont certaines plaquées or 24 carats, des coquillages dentalium teints provenant de Raynie Hunter (Beadiful Vibes) et des perles mates polies au feu couleur citrouille. Les crochets des boucles d'oreilles sont en or rose 14 carats, les 3 dernières perles de chaque frange sont vintage, provenant de Culture Bead et JShine Designs. D'une valeur de 185 $, créé et offert par Cristina Flores, une femme aux origines mexicaines, françaises et abénaquises, et maman de deux superbes enfants. La Gordita Designs, qu’on peut traduire par Les designs de la petite potelée, est un nom coup-de-poing qui se veut fort et fier. Ma marque met en vedette des créations qui se démarquent par leurs couleur, style, forme et taille. Mes bijoux sont pour TOUT LE MONDE. Mon perlage n’est pas seulement inspiré des récits de ma grand-mère. Il s’inspire aussi des textiles, des talaveras (poterie mexicaine), des couleurs vives qui entremêlent mes différentes cultures et traditions, et de mes origines abénaquises. Partager mon perlage avec vous est un honneur pour moi.
Boucles d'oreilles cœur arc-en-ciel perlées
110 $
Enchère de départ
Boucles d'oreilles arc-en-ciel en forme de cœur perlées, réalisées avec des crochets en acier inoxydable argenté, des perles de rocaille en verre 10/0, une bordure de perles de rocaille en verre 8/0 et un dos en peau de cerf. Valeur : 200 $, fabriquées et offertes par JC Bear, un artiste multidisciplinaire nêhiyaw/colons qui dirige Tansi Maskwa. Créée en avril 2021 avec l'intention de redonner une partie des bénéfices à la communauté autochtone de Turtle Island. Le manque de représentation autochtone au cours de ses études en éducation artistique est finalement ce qui l’a inspirée.
Boucles d’oreilles Sky Flower
170 $
Enchère de départ
Si vous avez déjà vu les peintures de cet artiste, vous comprenez. Ces magnifiques boucles d'oreilles s'inspirent de l'iconographie haudenosaunee et sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, notamment des perles vintage et de l'argent sterling. Doublées de peau de cerf bleue, elles sont d'une valeur de 225 $. Elles ont été données et fabriquées par Sierra Barber, une artiste Upper Mohawk/mixte européenne de Port Dover, en Ontario, inscrite au Territoire des Six Nations de Grand River. Sierra a obtenu une maîtrise en beaux-arts en 2025 dans le programme de peinture et de dessin à l'université Concordia à Tiohtiá:ke/Montréal, au Québec. Elle a obtenu une licence en beaux-arts à l'université OCAD en 2015, avec une spécialisation en sculpture et installation et une mineure en culture visuelle autochtone. Son travail a été présenté lors de l'exposition annuelle d'art autochtone organisée par le jury du Woodland Cultural Centre, à l'échelle internationale à Aotearoa (Nouvelle-Zélande) à la galerie HOEA! et, plus récemment, lors de la 7e édition de la Biennale d'art autochtone contemporain (BACA) intitulée Creation Stories à la Stewart Hall Art Gallery et au Musée régional de Rimouski. Sa dernière exposition solo, Carrying Stories, s'est tenue à la galerie daphne à Montréal, au Québec.
Tapis mural « Walking Birds » (Oiseaux en promenade)
175 $
Enchère de départ
« Walking Birds » est un tapis mural de 36" x 30", d'une valeur de 250 $. Réalisé et offert par Leslee Louise, une artiste autodidacte. Les images qui ornent ses œuvres aux couleurs vives, réalisées au crochet, s'inspirent de son amour des oiseaux et des animaux. Leslee fait souvent référence aux cachettes en pierre et aux anciennes sculptures autochtones des pétroglyphes de Peterborough, car ces repères culturels font partie intégrante de son expérience de vie depuis son enfance.
Mocassins à bout pointu pour bébé
170 $
Enchère de départ
Mocassins pour bébés à bout pointu en cuir de cerf, imprimés au laser d'un motif floral noir, doublés de coton et une bordure de perles Miyuki de taille 15, dont la valeur est de $275. Fabriqués et offerts par Tyler J Diabo, propriétaire de Flint Arrows Design. Tyler est un artiste mohawk originaire de Kahnawake qui travaille principalement avec des coquillages wampum et des mocassins à bout pointu.
THEN EVERYONE GOT MAD
225 $
Enchère de départ
« THEN EVERYONE GOT MAD », un collage photographique encadré de 13" x 11", réalisé dans la forêt de Fort George, dans l'État de New York, avec un guerrier indien en plastique, d'une valeur de 300 $. Réalisé et offert par Shelley Niro, une artiste Kanien'kehaka (clan des tortues) et membre des Six Nations de la rivière Grand. Elle est une cinéaste, photographe, artiste d'installation et de performance de renom. À travers ses œuvres, Niro utilise l'humour et la satire pour briser les stéréotypes culturels, faire face à la perte culturelle et démanteler l'oppression. Parmi ses nombreux prix et distinctions, elle est récipiendaire du prix de photographie de la Banque Scotia 2017 et détient un doctorat honorifique de l'Ontario College of Art and Design University et elle est une aînée honoraire du Collectif des conservateurs autochtones.
Leurre d'oiseau en tamarack
125 $
Enchère de départ
Ce leurre traditionnel est un classique de la baie James ! Fabriqué à la main à partir de brindilles de tamarack étroitement tressées par Leonard Blackned de Waskaganish, Eeyou Istchee, QC, et don par Wachiya. D'une valeur de 445 $. Dimensions approximatives : 8,75” de hauteur × 11” de longueur × 4” de largeur. Wachiya est une boutique autochtone située au cœur du Vieux-Montréal, mettant en valeur des arts et métiers cris authentiques de l’Eeyou Istchee. Wachiya travaille en partenariat direct avec des artistes et artisans cris pour vous offrir des pièces faites main, empreintes de culture — « de notre terre, à votre foyer ». Les leurres d'oiseaux en tamarack ont une longue histoire dans la culture crie et d'autres cultures autochtones du nord du Canada.Servant à l'origine de leurres fonctionnels pour les oies, ils sont aujourd'hui considérés comme des œuvres d'art culturelles symbolisant le lien profond entre l'artisanat, la tradition et la terre.
Buffalo / ʔejëre (2025)
750 $
Enchère de départ
Buffalo / ʔejëre (2025), impression jet d'encre sur serviette en papier créée pour et exposée à Inuvik lors du Great Northern Arts Festival en juillet 2025, d'une valeur de 1 000 $. Créée et offerte par Jake Kimble, un artiste et conservateur multidisciplinaire chipewyan (Dënesųłıné) originaire du territoire du Traité n° 8 dans les Territoires du Nord-Ouest. Membre de la Première Nation Deninu K'ue, il vit et travaille actuellement sur les terres volées des nations xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Squamish) et səl̓ilw̓ətaʔɬ (Tsleil-Waututh). Ancrée dans des actes d'auto-soins, d'auto-réparation et de refus idéologique fondé sur le genre, la pratique de Kimble s'inspire de son expérience vécue en tant que personne bispirituelle. Titulaire d'un diplôme d'art dramatique de la Vancouver Film School et d'une licence en photographie de l'université Emily Carr, Kimble apporte théâtralité et légèreté à son travail. Il subvertit de manière ludique l'esthétique et le langage quotidiens, utilisant l'humour comme un outil pour explorer des thèmes tels que l'existentialisme, le narcissisme et l'absurde. Ce faisant, il invite le public à respirer, à se détendre et peut-être même à rire dans des espaces où le rire est souvent absent. Kimble a été co-commissaire de la Biennale d'art Autochtone contemporain (BACA) 2024 à Montréal. Ses œuvres font partie des collections TD et Scotiabank, ainsi que de l'Art Gallery of Hamilton.
Dessin 32
500 $
Enchère de départ
Après avoir poli ses sculptures, Ludovic Boney utilise le papier sablé comme base pour un nouveau dessin, réalisé à l'aide de crayons de couleur. Procurez-vous le numéro 32 (diamètre 30 cm) de cette série passionnante intitulée « Dessin ». Valeur estimée : 1 200 $. Fabriqué et offert par Ludovic Boney, qui est originaire de Wendake (Québec). Au sortir de l’école de sculpture en 2002, il fonde le Bloc 5 - atelier de production artistique - en compagnie de quatre artistes. Il y travaille et réalise ses premiers projets d’art public.Depuis 2006, il œuvre sur des projets d’art public d’envergure et présente son travail régulièrement en galeries ou dans les centres d'artistes. Il a récemment présenté ses créations au Musée McCord de Montréal ainsi qu’à Nuit Blanche Toronto. Parmi ses réalisations marquantes en art public, on compte In Equilibrium, installée à l’Anishnawbe Indigenous Hub de Toronto en 2024, Théâtralité contextuelle (2023) au nouveau HEC Montréal, ainsi que la monumentale Cosmologie sans genèse au Musée National des Beaux-Arts du Québec en 2016.Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections publiques et privées. Ludovic Boney est représenté par Pierre-François Ouellette Art Contemporain.
