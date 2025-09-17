daphne's Naabidoo'igan Silent Auction 2025

Issu de la série « Colourful Smokes », ce collier est composé de perles Charlotte de taille 13. Valeur de $140. Réalisé et offert par Marcy Friesen (née en 1972 à Nipawin, en Saskatchewan) est d’origine swampy cree et galloise. Elle vit actuellement avec sa famille dans une ferme mixte près de Carrot River, en Saskatchewan. Elle est issue d’une longue lignée de maîtres perliers traditionnels et de membres de sa famille doués pour la création. Marcy Friesen a toujours ressenti le besoin de créer et a commencé sa carrière dans une petite entreprise fabriquant des objets utilitaires tels que des mitaines et des mukluks. Après avoir visité le Remai Modern à Saskatoon, elle a changé sa pratique pour expérimenter un artisanat qui existe en dehors du spectre traditionnel de la beauté et de l’utilité. En enfilant des perles, du cuir et des fourrures, Friesen entraîne le spectateur dans une expérience intime grâce à ses compétences affinées et à sa sensibilité intuitive envers les matériaux, les couleurs et la présentation. Dans la pratique de Friesen, le naturel et le synthétique se rejoignent d’une manière qui englobe la condition contemporaine, transformant les modes de compréhension et les attentes en matière de production culturelle. Son travail a été présenté à la Biennale d’art autochtone contemporain (BACA) à Montréal, au Whyte Museum à Banff, au Remai Modern à Saskatoon et à la Mackenzie Art Gallery à Régina. En juin 2021, Friesen a présenté sa première exposition solo à la Fazakas Gallery de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Issu de la série « Colourful Smokes », ce collier est composé de perles Charlotte de taille 13. Valeur de $140. Réalisé et offert par Marcy Friesen (née en 1972 à Nipawin, en Saskatchewan) est d’origine swampy cree et galloise. Elle vit actuellement avec sa famille dans une ferme mixte près de Carrot River, en Saskatchewan. Elle est issue d’une longue lignée de maîtres perliers traditionnels et de membres de sa famille doués pour la création. Marcy Friesen a toujours ressenti le besoin de créer et a commencé sa carrière dans une petite entreprise fabriquant des objets utilitaires tels que des mitaines et des mukluks. Après avoir visité le Remai Modern à Saskatoon, elle a changé sa pratique pour expérimenter un artisanat qui existe en dehors du spectre traditionnel de la beauté et de l’utilité. En enfilant des perles, du cuir et des fourrures, Friesen entraîne le spectateur dans une expérience intime grâce à ses compétences affinées et à sa sensibilité intuitive envers les matériaux, les couleurs et la présentation. Dans la pratique de Friesen, le naturel et le synthétique se rejoignent d’une manière qui englobe la condition contemporaine, transformant les modes de compréhension et les attentes en matière de production culturelle. Son travail a été présenté à la Biennale d’art autochtone contemporain (BACA) à Montréal, au Whyte Museum à Banff, au Remai Modern à Saskatoon et à la Mackenzie Art Gallery à Régina. En juin 2021, Friesen a présenté sa première exposition solo à la Fazakas Gallery de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Plus de détails...