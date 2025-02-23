HEC Data Challenge 2025

Une caution de 10$ vous sera remboursée si votre équipe présente sa solution devant le jury.
/
A $10 deposit will be refunded if your team presents its solution to the jury.
Une caution de 10$ vous sera remboursée si votre équipe présente sa solution devant le jury.
/
A $10 deposit will be refunded if your team presents its solution to the jury.
General admission
CA$30
Une caution de 10$ vous sera remboursée si votre équipe présente sa solution devant le jury.
/
A $10 deposit will be refunded if your team presents its solution to the jury.
Une caution de 10$ vous sera remboursée si votre équipe présente sa solution devant le jury.
/
A $10 deposit will be refunded if your team presents its solution to the jury.
General admission (Débutants seulement / Beginners only)
CA$30
Billet pour participants de niveau débutant seulement
/
Ticket for beginner level participants only
/ Une caution de 10$ vous sera remboursée si votre équipe présente sa solution devant le jury.
/
A $10 deposit will be refunded if your team presents its solution to the jury.
Billet pour participants de niveau débutant seulement
/
Ticket for beginner level participants only
/ Une caution de 10$ vous sera remboursée si votre équipe présente sa solution devant le jury.
/
A $10 deposit will be refunded if your team presents its solution to the jury.