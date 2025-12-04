DB- DRAG BRUNCH AVEC UMA ET SELMA GAHD - 10 JANVIER

* taxes incluses



Il n'y a pas de reçu d'impôt remis pour les dons faits sur cette plateforme. Pour faire un don et recevoir un reçu d'impôt : https://robindesbois.ca/don/





ATTENTION ! Deux dons vous seront proposés dans cette transaction, vous aurez le choix de donner au Robin des Bois, mais à la fin de la transaction un montant vous sera proposer pour donner à l'entreprise québécoise Zeffy, nous n'avons aucun contrôle sur ce don.