Le Resto Robin des bois

Organisé par

Le Resto Robin des bois

À propos de cet événement

DB- DRAG BRUNCH AVEC UMA ET SELMA GAHD - 9 MAI

3933 Av. du Parc-La Fontaine

Montréal, QC H2L 0C7, Canada

Adulte
11,50 $

* taxes incluses

Il n'y a pas de reçu d'impôt remis pour les dons faits sur cette plateforme. Pour faire un don et recevoir un reçu d'impôt : https://robindesbois.ca/don/


ATTENTION ! Deux dons vous seront proposés dans cette transaction, vous aurez le choix de donner au Robin des Bois, mais à la fin de la transaction un montant vous sera proposer pour donner à l'entreprise québécoise Zeffy, nous n'avons aucun contrôle sur ce don.

Enfant & Adolescent (6 à 17 ans)
5,75 $

* taxes incluses

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Enfant (moins de 5 ans)
Gratuit
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