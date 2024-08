Événement de lancement - Bien-Être NDG

Joignez-vous à nous au Prev Pop pour célébrer le lancement de Bien-être NDG !

Découvrez ce projet de la TJ dédié au soutien de la santé mentale des jeunes et contribuez à son lancement réussi. Cet événement offre une occasion unique non seulement d'établir des liens avec d'autres acteurs clés, mais aussi d'en apprendre davantage sur la mission et les objectifs du projet, et sur la façon dont vous pouvez contribuer à faire une différence dans notre communauté.

Des collations et des rafraîchissements seront offerts !

RSVP avant le 6 mai