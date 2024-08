Volet Contribution Sympo

Dans le cadre du Symposium GRH, nous avons le plaisir d'organiser un événement d'activation en faveur de l'organisme Nooé. Cette plateforme offre la possibilité de découvrir plus de 3 000 organismes à travers la province, permettant à chaque utilisateur de s'engager en effectuant des dons aux organismes qui lui tiennent à cœur. L'objectif principal de Nooé est d'augmenter le don annuel moyen au Québec.





Pour soutenir cette mission, HEC Montréal a pris la décision cette année d'appuyer la fondation Les amis de la montagne, avec l’utilisation de la plateforme Nooé. Notre objectif est de collecter des fonds pour augmenter le don annuel moyen au Québec, en soutenant une grande cause : la préservation de l'environnement, plus particulièrement celle du Mont-Royal.





Les amis de la montagne est un organisme à but non lucratif basé à Montréal, ayant pour mission de protéger et de valoriser le Mont-Royal en privilégiant l'engagement communautaire, l'éducation à l'environnement et la représentation des intérêts liés à la montagne. Notre objectif est de favoriser la prise de décisions éclairée en vue d'assurer la pérennité de ce lieu emblématique.





Nous avons prévu une course à pied qui se déroulera le dimanche 15 octobre, au cœur du Mont-Royal, dans le but de sensibiliser notre communauté aux enjeux environnementaux cruciaux. Cette course se clôturera par une séance de yoga relaxante.





Si vous êtes intéressés et que vous ne pouvez pas participer à notre événement, vous avez toujours la possibilité de nous soutenir en faisant un don. Votre contribution nous permettra de réellement faire une différence. Ensemble, avec votre appui, nous pourrons atteindre notre objectif de collecte de fonds et mieux protéger l'un des sites symboliques de Montréal.