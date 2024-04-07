Ministère des Relations internationales et de la Francophonie - Comité Entraide
Défis de participantes des Jeux de la Fonction publique
Charlie Martineau
CA$5
À 100 $ amassés, Charlie Martineau (DAMO) offrira des bananes, déguisée en banane, à son plus grand donateur.
Catherine Mercier
CA$5
Pour chaque tranche de 20 $ amassée, Catherine Mercier (DEIP) passera une journée complète au bureau avec des Crocs « flash » !
Anne St-Jean
CA$5
À 100$ amassés, Anne St-Jean (DFSI) complètera le demi-marathon de Lévis (5 mai 2024) en portant un accessoire ludique! L'accessoire pourra être déterminé par les plus grands donateurs!
