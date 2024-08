Défi aux entreprises 2023

Le club du Celtix du Haut-Richelieu est très heureux de vous convier à la seconde édition du Défi aux Entreprises, qui se tiendra le jeudi 21 septembre 2023 au Stade Dupont Ford. Cet événement sera l'occasion pour votre entreprise de participer à un festival de soccer avec les différents membres de votre entreprise. Cette expérience vient également nourrir une bonne cause, l'ensemble de la somme récoltée alimentera le Fonds Solidarité Soccer, qui depuis plus de 16 ans vient en aide aux personnes les plus démunies de notre belle et grande ville. Avec plus de 5000$ récolté annuellement nous avons pu offerts à nos jeunes différents programmes du Celtix du Haut-Richelieu, à tous les niveaux de compétition.

Nous espérons compter sur votre présence parmi nous et ainsi profiter de cette journée en bonne compagnie avec les différents acteurs du Club.









Le concept :





Nous vous proposons la formule festival avec des parties de 25 minutes sur du soccer à 7v7. Chaque équipe effectuera trois rencontres contre d'autres équipes, dans un cadre amical et festif. L'objectif est de prendre le maximum de plaisir lors d'une activité sportive avec ses collègues tout en échangeant avec d'autres entreprises.





Équipements requis :





- Chandail de la même couleur

- Shorts et bas

- Protège-tibias

- Souliers de soccer à crampons ou crampons intérieur





Le déroulement des activités :





- 14h30 : Accueil des équipes au Stade.

- 15h00 : Départs des premières parties sur l'ensemble des terrains

- 17h45 : Fin du festival

- 18h00 : Cocktails + bouchées et inauguration du nouveau bar Lagabière du Stade Dupont Ford





Les billets :

Admission équipe à 750$: Comprend le droit de jeu pour une équipe

Les commandites :





Vous souhaitez augmenter votre visibilité ? Plusieurs options s'offrent à vous afin d'atteindre vos objectifs et une visibilité continue et efficace.

Partenaire Platine à 3000 $ : Présentation de votre entreprise en tant que partenaire principal de l'évènement. Vous serez notre président d'honneur, votre contribution financière alimente le Fonds Solidarité Soccer.

Partenaire Or à 1000$ : Plusieurs annonces de votre entreprise durant le festival afin de vous remercier de votre générosité. Terrain dédié à votre entreprise pendant la durée de l'évènement et visibilité sur nos médias sociaux.

: Plusieurs annonces de votre entreprise durant le festival afin de vous remercier de votre générosité. Terrain dédié à votre entreprise pendant la durée de l'évènement et visibilité sur nos médias sociaux. Partenaire Argent à 500 $: Annonce de votre entreprise pendant l'évènement visibilité sur nos médias sociaux.

Partenaire Bronze à 300 $: Visibilité sur place, sur nos médias sociaux et un rappel durant la soirée.

Une journée pleine de promesses au cours de laquelle plaisir et découverte seront au rendez-vous. Nous aurons le plaisir de vous retrouver au Stade Dupont Ford.





Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les OBNL. Afin de soutenir cette plate-forme, vous pouvez, lors de votre achat, faire un don à Zeffy. Ces dons sont leur seule source de revenus et leur permet de couvrir tous les frais de plus de 5 000 OBNL qui collectent des fonds en utilisant Zeffy.