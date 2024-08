DON projet: Tuberculum / Le Bruit de la Chair

Découvrez une expérience culinaire et intellectuelle hors du commun avec "Tuberculum / le bruit de la chair", une installation/performance participative orchestrée par l'acclamé artiste Stanley Février. Pour un DON de 2500$, offrez-vous non seulement un dîner exclusif mais également une immersion profonde dans l'art contemporain et les débats qui façonnent notre société.





Au cours de cette soirée mémorable, vous serez conviés à explorer des saveurs uniques, issues des racines et tubercules, éléments essentiels mais souvent oubliés de notre patrimoine culinaire. Mais ce n'est pas tout : votre participation sera couronnée par l'acquisition d'une œuvre d'art exclusive, évaluée à 7000$, spécialement choisie par le chef pour enrichir votre collection personnelle.





Cette rencontre ne se limite pas à un simple repas ; elle est une invitation à engager un dialogue sur des sujets cruciaux, reflétant votre perspective sur l'art et son rôle au sein de la communauté. Chaque dîner devient ainsi un terrain fertile pour des échanges enrichissants, avec pour toile de fond l'œuvre en cours de Stanley Février, qui interroge le lien entre l'alimentation, la culture, et la condition socioéconomique des artistes.





En participant à cet événement, non seulement vous bénéficiez d'une expérience culturelle enrichissante, mais vous contribuez également au financement d'une œuvre publique significative. Ce dîner est une occasion unique de marier gastronomie, art et réflexion, tout en soutenant la création artistique d'envergure. Ne manquez pas cette chance de faire partie d'une communauté sélecte, engagée dans la valorisation de l'art et de ses messages sociaux. Rejoignez-nous pour une soirée où votre palais et votre esprit seront stimulés de manière inoubliable.













À PROPOS

Tuberculum / le bruit de la chair est une installation/performance participative imaginée à la suite d’un séjour de 21 jours par l’artiste Stanley Février dans les Caraïbes de décembre 2023 à janvier 2024. Le constat d’un contexte de famine mondiale touchant nombre de foyers a amené l’artiste à suivre une diète stricte l’obligeant de plein gré à renouer avec les saveurs des tubercules et les racines alimentaires qu’il mangeait durant son enfance en Haïti. Suivant une régime, se nourrissant uniquement de racines et de tubercules au cours de son voyage, Février a eu pour objet de penser une œuvre dont la narration/le corps prendrait la forme d’une histoire universelle : celle de la table qui nous ré-unit dépassant nos provenances culturelles.





Le corps de cette œuvre processuelle évolue en s’actionnant de façon hebdomadaire au travers des collectionneurs-ses / amateurs-es invités-es à souper à l’intérieur de l’installation. Ainsi, les collectionneurs-ses / amateurs-es font Œuvre, collaborant au processus de création de l’œuvre se réalisant. À la fin de chaque souper, une œuvre sera remis aux collectionneurs-ses / amateurs-es selon le choix du chef (le repas sera entièrement à base de racines et de tubercules). Ceux et celles-ci sont invités-es à inscrire sur un papier le sujet qu’ils, elles souhaiteraient discuter durant le souper ; en lien avec leur regard sur l’art et la communauté artistique.





Bien que racines et tubercules (manioc, patate douce, igname, taros, etc.) jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire des populations des zones tropicales pauvres ou à faible revenus, ils se font rares dans nos assiettes (hormis la pomme de terre et les carottes) et restent quasi méconnus de la population québécoise. Le caractère précaire ou sous-exploité de ces ressources alimentaires amène Février à rapprocher ce fait de pauvreté dont nombre d’artistes souffrent ; poursuivant ainsi ses réflexions concernant le statut socioéconomique de l’artiste, dans un cadre institutionnel et dans le milieu de l’art, développé dans ses travaux précédents.









BIOGRAPHIE

Stanley Février est né à Port-au-Prince en 1976 ; il vit et travaille à Longueuil et Montréal. Détenteur d’une maîtrise en arts visuels et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal en 2018 (UQAM), son travail a fait l’objet de plus d’une vingtaine d’expositions individuelles dont Menm vye tintin & les vies possibles, Centre d’exposition de l’Université de Montréal (2023), Sobey Price: La fin d'un monde, Musée des Beaux-Arts d'Ottawa (2022), MAADI: Viva l’Artista, Musée des Beaux

Arts de Montréal (2022), Ëtre humain, est-ce un mal(e) absolu, Centre EXPRESSION, Ste-Hyacinthe (2022), Menm vye tintin & Les vies impossibles, Musée National des Beaux-Arts du Québec (2021-2022), Musée d’Art Actuel/Département des Invisibles, Œuvre web, Galerie de l’UQAM (2021), Les vies possibles, Musée d’art contemporain des Laurentides (2021-2022), et America… en toute impunité, Maison

de la culture de Longueuil (2019). Stanley Février est le Lauréat du 4E PRIX EN ART ACTUEL DU MNBAQ (2020). Puis, il est finaliste du Prix Sobey pour l'Art (2022).





Site Internet : www.fevrierstanley.com