Quand décembre revient, concert de Noël

Jeudi 1er décembre, on accueille en douceur la venue de la saison froide et les festivités du temps des Fêtes. Le Collectif de la Cité vous propose un concert de Noël de 75 minutes en formule quatuor à cordes. Découvrez un programme réconfortant alliant musique baroque et airs de Noël, bien connus.





Présentation des virtuoses du concert de Noël :

Marie-Christine Roy, violon

Jessica Elliotson, violon

Marie-Noëlle Harvey, alto

Marie-Pier Gagné, violoncelle





Êtes-vous prêts pour vivre la magie de Noël ?





Coût : 25 $ / billet adulte ; 15 $ / billet 16 ans et moins.





Stationnement gratuit.