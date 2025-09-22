Décembre 2025

** Il aura une activité spéciale suivant la journée de cuisine, soit une soirée de Noël animée (Jeux et souper inclus). Le retour à la Maison des jeunes se fera pour 21h.





Ce projet regroupe 5 maisons des jeunes de Lévis afin de cuisiner des repas pour les frigos partagés et les services d'entraide. Nous cuisinons entre MDJ au Centre civique de St-Jean-Chrysostome.

Le jeune doit porter des pantalons longs, avoir les cheveux attachés et ne porter aucun bijou. Il doit également avoir des souliers d'intérieur.





Le jeune a aussi une portion des plats cuisinés et chaque présence augmente ses chances d’être récompensé au gala en mai.