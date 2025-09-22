Décembre 2025

Organisé par
Dégustation de produits exclusifs de Noël.
Viens à la rencontre du métier de mécanicien!
Nous irons au garage Mécanique Auto D.R à St-Étienne-de-Lauzon.
** Il aura une activité spéciale suivant la journée de cuisine, soit une soirée de Noël animée (Jeux et souper inclus). Le retour à la Maison des jeunes se fera pour 21h.
Ce projet regroupe 5 maisons des jeunes de Lévis afin de cuisiner des repas pour les frigos partagés et les services d'entraide. Nous cuisinons entre MDJ au Centre civique de St-Jean-Chrysostome.
Le jeune doit porter des pantalons longs, avoir les cheveux attachés et ne porter aucun bijou. Il doit également avoir des souliers d'intérieur.
Le jeune a aussi une portion des plats cuisinés et chaque présence augmente ses chances d’être récompensé au gala en mai.
À travers la décoration de boules de Noël, les jeunes discuteront de ce que cette fête représente pour eux et feront un souhait pour l'année à venir.
Nous décorerons des maisons en pain d'épice.
Viens avec nous porter des cartes de Noël et des petits cadeaux à la résidence pour aînés Saint-Étienne-de-Lauzon.
Film choisi par les jeunes.
Participe à la préparation d’un repas et d’un dessert avec tes amis, déguste ce que vous avez cuisiné, puis, fais ta part pour la communauté en déposant le reste au frigo communautaire de la région!
Viens fêter Noël avec l'équipe de la MDJ l'Aigle!
Le souper est fourni!
Plusieurs activités au rendez-vous: déballage d'un cadeau avec des mitaines, jeu de la boulette, etc.
