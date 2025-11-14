Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

Organisé par

Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

À propos de cet événement

Décembre 2025

Donjons & Dragons - 2 & 16 déc @18h30-20h30 Sorb item
Donjons & Dragons - 2 & 16 déc @18h30-20h30 Sorb
Gratuit

Système Nimble. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.

Ados aux Fourneaux - 5 déc @11h30-21h00 item
Ados aux Fourneaux - 5 déc @11h30-21h00
Gratuit

Belle cuisine pour la communauté. On apprend à cuisiner en grosses portions et on produit 100 plats à donner aux Frigos Partagés. Venez mêler l'utile à l'agréable!


Pour cette dernière cuisine avant les fêtes, une soirée récompense de noël sera offerte aux jeunes, à la maison des jeunes de St-Jean Chrysostome. Soirée pyjama avec buffet, film, jeux et encore plus au rendez-vous.

Obstak - 5 déc @18h30-21h30 item
Obstak - 5 déc @18h30-21h30
15 $

Obstak, centre de parkour et ninja warrior à Québec. Nous y allons en accès libre de 19h à 21h. Il faut des souliers de sports (ou d'intérieurs) et du linge pour bouger dans tous les sens.

Brico & Bonbons - 10 déc @19h-20h Érab item
Brico & Bonbons - 10 déc @19h-20h Érab
Gratuit

On décore un pot mason, style Noël et puis, bien, on le remplit de bonbons!

LIFTS SORB: Brico & Bonbons - 10 déc @17h45-21h15 item
LIFTS SORB: Brico & Bonbons - 10 déc @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Meurtre & Mystère - 11 déc @19h-21h ÉRAB item
Meurtre & Mystère - 11 déc @19h-21h ÉRAB
Gratuit

Meurtre et mystère, édition de Noël. Soirée plein d'intrigues, d'indices et de personnages suspicieux. Vous aurez les infos sur votre personnage deux jours à l'avance.

LIFTS SORB: Meurtre & Mystère - 11 déc @17h45-21h15 item
LIFTS SORB: Meurtre & Mystère - 11 déc @17h45-21h15
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Shopping à Place Laurier - 12 déc @18h-22h item
Shopping à Place Laurier - 12 déc @18h-22h
Gratuit

Nous allons à Place Laurier en gang sous le prétexte que nous devons acheter nos cadeaux pour notre échange-cadeau. Mais c'est le temps des fêtes. Place Lau est toujours le fun, même si c'est juste pour faire du lèche-vitrine. Au retour: on passe par le nouveau magasin exotique La Comère.

Cuisine collective - 17 déc @17h30-21h15 ÉRAB item
Cuisine collective - 17 déc @17h30-21h15 ÉRAB
Gratuit

Au menu ce mois-ci: Pâtes au pesto et biscuits aux cerises!

LIFTS SORB: cuisine collective - 17 déc @17h15-21h30 item
LIFTS SORB: cuisine collective - 17 déc @17h15-21h30
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Échange-cadeau - 19 déc @21h30 ÉRAB item
Échange-cadeau - 19 déc @21h30 ÉRAB
Gratuit

Pour notre Party de Noël du 19 déc, nous refaisons notre échange-cadeau entre jeunes et anims. La date de tirage pour les noms des Pères et Mères Noël secrets est vendredi le 5 déc. Vous devez donc être inscrits d’ici là.

  • Le prix du cadeau doit être aux alentours de 20$.
  • Chaque participant doit donner en privé à Sam (ou par l’entremise des questions Zeffy) 3 idées de cadeaux qu’il aimerait recevoir. Les cartes-cadeaux ne comptent pas. Vous devrez trouver autre chose.
  • Vous devez garder le secret et n’en parlez à personne, sinon les lutins vont venir vous daroner.
  • Nous allons magasiner à Place Laurier en décembre pour l’occasion.
  • Ce n’est pas obligatoire de participer à l’échange pour participer au Party de Noël.
  • Les jeunes peuvent utiliser les crédits qu’ils ont accumulé pour acheter leur cadeau.
  • Les anims et les jeunes sont mélangés, donc il est possible de pogner Sam qui demande 3 trucs de café.
  • Joyeux Noël et bonne année!
Party de Noël - 19 déc @18h-23h30 ÉRAB item
Party de Noël - 19 déc @18h-23h30 ÉRAB
Gratuit

Souper de Noël inclus! Il est plus sa coche que Nike! Plusieurs jeux, sucreries et surprises sont au menu tout le long de la soirée.

Et si nous avons été assez sages cette année, nous recevrons la visite de Maman Noël pour nous servir un mocktail de Noël!

LIFTS SORB: Party de Noël - 19 déc @17h45-23h45 item
LIFTS SORB: Party de Noël - 19 déc @17h45-23h45
Gratuit

Pour les lifts de la Sorbonne seulement.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!