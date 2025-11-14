Décembre 2025

Organisé par
À propos de cet événement
Système Nimble. Pour s'inscrire ou pour avoir plus d'infos, écrivez directement à Sam, notre maître de jeu. Vous pouvez le rejoindre sur notre Messenger, cellulaire ou email d'équipe.
Belle cuisine pour la communauté. On apprend à cuisiner en grosses portions et on produit 100 plats à donner aux Frigos Partagés. Venez mêler l'utile à l'agréable!
Pour cette dernière cuisine avant les fêtes, une soirée récompense de noël sera offerte aux jeunes, à la maison des jeunes de St-Jean Chrysostome. Soirée pyjama avec buffet, film, jeux et encore plus au rendez-vous.
Obstak, centre de parkour et ninja warrior à Québec. Nous y allons en accès libre de 19h à 21h. Il faut des souliers de sports (ou d'intérieurs) et du linge pour bouger dans tous les sens.
On décore un pot mason, style Noël et puis, bien, on le remplit de bonbons!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Meurtre et mystère, édition de Noël. Soirée plein d'intrigues, d'indices et de personnages suspicieux. Vous aurez les infos sur votre personnage deux jours à l'avance.
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Nous allons à Place Laurier en gang sous le prétexte que nous devons acheter nos cadeaux pour notre échange-cadeau. Mais c'est le temps des fêtes. Place Lau est toujours le fun, même si c'est juste pour faire du lèche-vitrine. Au retour: on passe par le nouveau magasin exotique La Comère.
Au menu ce mois-ci: Pâtes au pesto et biscuits aux cerises!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Pour notre Party de Noël du 19 déc, nous refaisons notre échange-cadeau entre jeunes et anims. La date de tirage pour les noms des Pères et Mères Noël secrets est vendredi le 5 déc. Vous devez donc être inscrits d’ici là.
Souper de Noël inclus! Il est plus sa coche que Nike! Plusieurs jeux, sucreries et surprises sont au menu tout le long de la soirée.
Et si nous avons été assez sages cette année, nous recevrons la visite de Maman Noël pour nous servir un mocktail de Noël!
Pour les lifts de la Sorbonne seulement.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!