Décembre 2025

Belle cuisine pour la communauté. On apprend à cuisiner en grosses portions et on produit 100 plats à donner aux Frigos Partagés. Venez mêler l'utile à l'agréable!





Pour cette dernière cuisine avant les fêtes, une soirée récompense de noël sera offerte aux jeunes, à la maison des jeunes de St-Jean Chrysostome. Soirée pyjama avec buffet, film, jeux et encore plus au rendez-vous.