Moins au sujet de moi - Sarah-Ève Grant // 22 OCTOBRE 2022 - 20h

La créatrice et chorégraphe Sarah-Ève Grant est engagée depuis dix ans dans une série de portraits de personnes-artistes issues de divers milieux. Cette fois-ci, Moins au sujet de moi, porte sur le danseur et enseignant Marc Boivin. S’intéressant à l’humain sous l’artiste et jouant avec la limite entre le vrai et le faux, Sarah-Ève s’empare du genre de la docu-fiction pour livrer l’envers d’un décor, les confidences d’une personne et révéler l’infiniment petit sur scène. Moins au sujet de moi est une plongée dans ce qu’il se passe lorsqu’un artiste enseigne et dédie sa vie à la pratique de la danse.