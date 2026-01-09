LACOURSE POUR L'AUTISME

Organisé par

LACOURSE POUR L'AUTISME

À propos de cet événement

Défi 24h de vélo de montagne Lacourse (5e édition)

1150 Rue Côte Boisée

Terrebonne, QC J6X 4R8, Canada

Admission générale - Vélo standard
150 $

Le coût d’inscription est de 150$ par cycliste. Ces sommes servent à l’organisation de l’événement et ne sont pas admissibles à un reçu officiel de don.
Une levée de fond de 250$ par cycliste est de mise pour soutenir la fondation.

Admission générale - Vélo électrique
150 $

Le coût d’inscription est de 150$ par cycliste. Ces sommes servent à l’organisation de l’événement et ne sont pas admissibles à un reçu officiel de don.
Une levée de fond de 250$ par cycliste est de mise pour soutenir la fondation.

Admission générale - Équipe (2) Standard
150 $

Le coût d’inscription est de 150$ par cycliste. Ces sommes servent à l’organisation de l’événement et ne sont pas admissibles à un reçu officiel de don.
Une levée de fond de 250$ par cycliste est de mise pour soutenir la fondation.

Admission générale - Équipe (2) Vélo électrique
150 $

Le coût d’inscription est de 150$ par cycliste. Ces sommes servent à l’organisation de l’événement et ne sont pas admissibles à un reçu officiel de don.
Une levée de fond de 250$ par cycliste est de mise pour soutenir la fondation.

Admission générale - Équipe (4) Standard
150 $

Le coût d’inscription est de 150$ par cycliste. Ces sommes servent à l’organisation de l’événement et ne sont pas admissibles à un reçu officiel de don.
Une levée de fond de 250$ par cycliste est de mise pour soutenir la fondation.

Admission générale - Équipe (4) Vélo électrique
150 $

Le coût d’inscription est de 150$ par cycliste. Ces sommes servent à l’organisation de l’événement et ne sont pas admissibles à un reçu officiel de don.
Une levée de fond de 250$ par cycliste est de mise pour soutenir la fondation.

Admission générale - Équipe (Multi) Standard
150 $

Le coût d’inscription est de 150$ par cycliste. Ces sommes servent à l’organisation de l’événement et ne sont pas admissibles à un reçu officiel de don.
Une levée de fond de 250$ par cycliste est de mise pour soutenir la fondation.

Admission générale - Équipe (Multi) Vélo électrique
150 $

Le coût d’inscription est de 150$ par cycliste. Ces sommes servent à l’organisation de l’événement et ne sont pas admissibles à un reçu officiel de don.
Une levée de fond de 250$ par cycliste est de mise pour soutenir la fondation.

Ajouter un don pour LACOURSE POUR L'AUTISME

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!