Ventes fermées

Défi classe affaires présenté par Signé François Roy

Ajouter un don pour Collège Saint-Bernard

$

Équipe régulière
650 $
Les équipes sont composées de 6 à 8 membres. Le montant inclut : les activités, un dîner, des collations et une consommation pour chacun des membres. Politique d'annulation et remboursement, annulation avant le 15 février remboursement à 100 %, entre le 15 février et le 15 mars remboursement à 50 % et aucun remboursement après le 15 mars. Pour annulation vous devez communiquer avec [email protected] Voir moins
Partenaire argent
2 000 $
Présentation du dîner, collation, ou du cocktail Inscription d'une première équipe à 300$ Inscription d'une 2e équipe et plus à 500$ Logo affiché sur les publications de l'événement Mention de l'entreprise lors de la journée
Partenaire bronze
1 000 $
Un défi portera le nom de votre entreprise Inscription d'une première équipe à 300$ Inscription d'une 2e équipe et plus à 500$ Logo affiché sur les publications de l'événement Mention de l'entreprise lors de la journée
Équipe partenaire argent ou bronze (1ère équipe)
300 $
Un partenaire argent ou bronze a droit à sa première équipe au montant de 300$. Les équipes sont composées de 6 à 8 membres. Le montant inclut : les activités, un dîner, des collations et une consommation pour chacun des membres. Politique d'annulation et remboursement, annulation avant le 15 février remboursement à 100 %, entre le 15 février et le 15 mars remboursement à 50 % et aucun remboursement après le 15 mars. Pour annulation vous devez communiquer avec [email protected]
Équipe partenaire argent ou bronze (2e équipe et plus)
500 $
Un partenaire argent ou bronze a droit à ses équipes supplémentaires au montant de 500$. Les équipes sont composées de 6 à 8 membres. Le montant inclut : les activités, un dîner, des collations et une consommation pour chacun des membres. Politique d'annulation et remboursement, annulation avant le 15 février remboursement à 100 %, entre le 15 février et le 15 mars remboursement à 50 % et aucun remboursement après le 15 mars. Pour annulation vous devez communiquer avec [email protected]

