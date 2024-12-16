Défi classe affaires présenté par Signé François Roy
Ajouter un don pour Collège Saint-Bernard
$
Équipe régulière
650 $
Les équipes sont composées de 6 à 8 membres.
Le montant inclut : les activités, un dîner, des collations et une consommation pour chacun des membres.
Politique d'annulation et remboursement, annulation avant le 15 février remboursement à 100 %, entre le 15 février et le 15 mars remboursement à 50 % et aucun remboursement après le 15 mars.
Pour annulation vous devez communiquer avec [email protected]
Voir moins
Les équipes sont composées de 6 à 8 membres.
Le montant inclut : les activités, un dîner, des collations et une consommation pour chacun des membres.
Politique d'annulation et remboursement, annulation avant le 15 février remboursement à 100 %, entre le 15 février et le 15 mars remboursement à 50 % et aucun remboursement après le 15 mars.
Pour annulation vous devez communiquer avec [email protected]
Voir moins
Partenaire argent
2 000 $
Présentation du dîner, collation, ou du cocktail
Inscription d'une première équipe à 300$
Inscription d'une 2e équipe et plus à 500$
Logo affiché sur les publications de l'événement
Mention de l'entreprise lors de la journée
Présentation du dîner, collation, ou du cocktail
Inscription d'une première équipe à 300$
Inscription d'une 2e équipe et plus à 500$
Logo affiché sur les publications de l'événement
Mention de l'entreprise lors de la journée
Partenaire bronze
1 000 $
Un défi portera le nom de votre entreprise
Inscription d'une première équipe à 300$
Inscription d'une 2e équipe et plus à 500$
Logo affiché sur les publications de l'événement
Mention de l'entreprise lors de la journée
Un défi portera le nom de votre entreprise
Inscription d'une première équipe à 300$
Inscription d'une 2e équipe et plus à 500$
Logo affiché sur les publications de l'événement
Mention de l'entreprise lors de la journée
Équipe partenaire argent ou bronze (1ère équipe)
300 $
Un partenaire argent ou bronze a droit à sa première équipe au montant de 300$.
Les équipes sont composées de 6 à 8 membres.
Le montant inclut : les activités, un dîner, des collations et une consommation pour chacun des membres.
Politique d'annulation et remboursement, annulation avant le 15 février remboursement à 100 %, entre le 15 février et le 15 mars remboursement à 50 % et aucun remboursement après le 15 mars.
Pour annulation vous devez communiquer avec [email protected]
Un partenaire argent ou bronze a droit à sa première équipe au montant de 300$.
Les équipes sont composées de 6 à 8 membres.
Le montant inclut : les activités, un dîner, des collations et une consommation pour chacun des membres.
Politique d'annulation et remboursement, annulation avant le 15 février remboursement à 100 %, entre le 15 février et le 15 mars remboursement à 50 % et aucun remboursement après le 15 mars.
Pour annulation vous devez communiquer avec [email protected]
Équipe partenaire argent ou bronze (2e équipe et plus)
500 $
Un partenaire argent ou bronze a droit à ses équipes supplémentaires au montant de 500$.
Les équipes sont composées de 6 à 8 membres.
Le montant inclut : les activités, un dîner, des collations et une consommation pour chacun des membres.
Politique d'annulation et remboursement, annulation avant le 15 février remboursement à 100 %, entre le 15 février et le 15 mars remboursement à 50 % et aucun remboursement après le 15 mars.
Pour annulation vous devez communiquer avec [email protected]
Un partenaire argent ou bronze a droit à ses équipes supplémentaires au montant de 500$.
Les équipes sont composées de 6 à 8 membres.
Le montant inclut : les activités, un dîner, des collations et une consommation pour chacun des membres.
Politique d'annulation et remboursement, annulation avant le 15 février remboursement à 100 %, entre le 15 février et le 15 mars remboursement à 50 % et aucun remboursement après le 15 mars.
Pour annulation vous devez communiquer avec [email protected]
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!