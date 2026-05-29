Défi de l'Arc-en-ciel 2026

Ce nouveau parcours présente un niveau de difficulté plus élevé. Pour cette raison, il est réservé aux personnes de 16 ans et plus. Afin d’assurer la sécurité des participantes et participants, le départ sera donné avant les autres parcours et les coureuses et coureurs seront regroupés en pelotons de 10 à 15 personnes.





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