L'Arc-en-ciel du coeur du Kamouraska

Organisé par

L'Arc-en-ciel du coeur du Kamouraska

À propos de cet événement

Défi de l'Arc-en-ciel 2026

d'Ixworth

16 6e Rang, Saint-Onésime, QC G0R, Canada

21 km Ville La Pocatière: 16 ans et plus
55 $

Ce nouveau parcours présente un niveau de difficulté plus élevé. Pour cette raison, il est réservé aux personnes de 16 ans et plus. Afin d’assurer la sécurité des participantes et participants, le départ sera donné avant les autres parcours et les coureuses et coureurs seront regroupés en pelotons de 10 à 15 personnes.


Votre inscription vous permet de participer, mais votre don permet de faire une réelle différence. Chaque dollar supplémentaire contribue directement à soutenir la mission de l’AEC.

11.5 km Desjardins: 18 ans et plus
40 $

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11.5 km Desjardins: 13 à 17 ans
15 $

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11.5 km Desjardins: 12 ans et moins
Gratuit

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5.75 km Nova Biomatique: 18 ans et plus
40 $

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5.75 km Nova Biomatique: 13 à 17 ans
15 $

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5.75 km Nova Biomatique: 12 ans et moins
Gratuit

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3 km Promutuel Assurance: 18 ans et plus
40 $

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3 km Promutuel Assurance: 13 à 17 ans
15 $

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3 km Promutuel Assurance: 12 ans et moins
Gratuit

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Parcours familial: 18 ans et plus
40 $

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Parcours familial: 13 à 17 ans
15 $

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Parcours familial: 12 ans et moins
Gratuit

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