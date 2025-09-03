Défi de l'île 2026

Île Saint-Quentin

Trois-Rivières, QC G9A, Canada

Billet | Adulte - Compétitif
CA$65
Billet pour 1 personne.

Si vous souhaitez former une équipe, SVP ajouter 1 billet/personne au panier (MAXIMUM : 4 personnes/équipe)


CATÉGORIE COMPÉTITIVE :

  • La distance parcourue sera publiée en ligne.
  • Remise de médailles pour les trois meilleures performances (individuelles et d'équipes)
Enfant | 12 à 17 ans - Compétitif
CA$45
CATÉGORIE COMPÉTITIVE :

Enfant | Moins de 12 ans - Compétitif
free

CATÉGORIE COMPÉTITIVE :

Billet | Adulte - Récréatif
CA$40
CATÉGORIE RÉCRÉATIVE :

  • Dossard inclus.
  • La distance que tu auras parcouru ne sera pas compilée.
Enfant | 12 à 17 ans - Récréatif
CA$20
CATÉGORIE RÉCRÉATIVE :

Enfant | Moins de 12 ans - Récréatif
free

CATÉGORIE RÉCRÉATIVE :

Accompagnateur d'une personne à mobilité réduite - Récréatif
free

Billet pour 1 personne accompagnant un participant à mobilité réduite. L'accompagnateur ne compte pas comme une participant au Défi.


Si vous souhaitez former une équipe, SVP ajouter 1 billet/personne au panier (MAXIMUM : 4 personnes/équipe)


CATÉGORIE RÉCRÉATIVE :

