SPLAM
SPLAM a d'autres campagnes qui pourraient vous plaire.

Découvrez leurs autres campagnes en cours et restez informé des prochaines opportunités.

SPLAM

Organisé par

SPLAM

À propos de cet événement

Ventes fermées

Défi des Foulées

2325 Rue de l'Université

Québec, QC G1V 0A6, Canada

Ajouter un don pour SPLAM

$

Format backyard individuel
15 $

Courez une boucle de 4,2 km à chaque heure pendant toute la durée de l'évènement. Vous prenez part au nombre de départs que vous désirez !!

Marathon d'équipe à relais
75 $

Formez vous une équipe de 2 à 10 personnes et courez des boucles de 4,2 km à relais afin de compléter un ÉNORME 42.2km!! Un formulaire vous sera envoyé par la suite pour compléter votre inscription d'équipe :)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!