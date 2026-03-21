Défi des Foulées

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À propos de cet événement
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Courez une boucle de 4,2 km à chaque heure pendant toute la durée de l'évènement. Vous prenez part au nombre de départs que vous désirez !!
Formez vous une équipe de 2 à 10 personnes et courez des boucles de 4,2 km à relais afin de compléter un ÉNORME 42.2km!! Un formulaire vous sera envoyé par la suite pour compléter votre inscription d'équipe :)
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