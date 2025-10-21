Défi des lutins 2025 Christmas Elves' Challenge

Comprend 2 admissions générales (12 ans +) et 2 admissions enfants (5 à 11 ans) / Includes 2 GA tickets (12 years old +) and two kids tickets (5-11 years old)
Admission générale pour une personne âgée de 12 ans et plus / GA ticket for people age 12 and up
Admission générale pour un enfant de 5 à 11 ans / GA ticket for kids from age 5 to 11
Admission générale pour les enfants de 4 ans et moins. / GA ticket for kids 4 years old and under
*Un billet est nécessaire pour votre enfant, même si l'admission est gratuite.
*Please note that a ticket is necessary even if the admission is free of charge
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!