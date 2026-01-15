Le petit repère, Centre de pédiatrie sociale en communauté Rimouski

Le petit repère, Centre de pédiatrie sociale en communauté Rimouski

Défi d'Hiver Le petit repère - 2026

230 Rte du Club des Raquetteurs

Rimouski, QC G5N 5Y1, Canada

Défi d'Hiver - Individuel
50 $

Conditions :
✔ Amasser un minimum de 200 $ en dons


Inclus dans l’inscription
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »


Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription

Défi d'Hiver - Famille 2 personnes
50 $

Conditions :
✔ Amasser un minimum de 200 $ en dons

✔ Famille : 1 adulte et 1 enfant.


Inclus dans l’inscription
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »


Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription

Défi d'Hiver - Famille 3 personnes
50 $

Conditions :
✔ Amasser un minimum de 200 $ en dons

✔ Famille : 2 adultes maximum et 1 enfant minimum.


Inclus dans l’inscription
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »


Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription

Défi d'Hiver - Famille 4 personnes
50 $

Si vous êtes plus de 4 personnes, merci de prendre contact avec nous par courriel à [email protected].

Conditions :
✔ Amasser un minimum de 200 $ en dons

✔ Famille : 1 ou 2 adultes maximum et 1 enfant minimum, maximum 4 personnes


Inclus dans l’inscription
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »


Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription

Défi d'Hiver - Équipe 2 personnes
100 $

Conditions :
✔ Amasser un minimum de 1000 $ en dons

Inclus dans l’inscription pour chaque participant.e
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »

Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription

Défi d'Hiver - Équipe 3 personnes
100 $

Conditions :
✔ Amasser un minimum de 1000 $ en dons

Inclus dans l’inscription pour chaque participant.e
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »

Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription

Défi d'Hiver - Équipe 4 personnes
100 $

Conditions :
✔ Amasser un minimum de 1000 $ en dons

Inclus dans l’inscription pour chaque participant.e
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »

Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription

Défi d'Hiver - Équipe 5 personnes
100 $

Conditions :
✔ Amasser un minimum de 1000 $ en dons

Inclus dans l’inscription pour chaque participant.e
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »

Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription

Défi d'Hiver - Équipe 6 personnes
100 $

Conditions :
✔ Amasser un minimum de 1000 $ en dons

Inclus dans l’inscription pour chaque participant.e
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »

Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription

Défi d'Hiver - Équipe 7 personnes
100 $

Conditions :
✔ Amasser un minimum de 1000 $ en dons

Inclus dans l’inscription pour chaque participant.e
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »

Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription

