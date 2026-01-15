Défi d'Hiver Le petit repère - 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Conditions :
✔ Amasser un minimum de 200 $ en dons
Inclus dans l’inscription
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »
Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription
Conditions :
✔ Amasser un minimum de 200 $ en dons
✔ Famille : 1 adulte et 1 enfant.
Inclus dans l’inscription
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »
Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription
Conditions :
✔ Amasser un minimum de 200 $ en dons
✔ Famille : 2 adultes maximum et 1 enfant minimum.
Inclus dans l’inscription
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »
Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription
Si vous êtes plus de 4 personnes, merci de prendre contact avec nous par courriel à [email protected].
Conditions :
✔ Amasser un minimum de 200 $ en dons
✔ Famille : 1 ou 2 adultes maximum et 1 enfant minimum, maximum 4 personnes
Inclus dans l’inscription
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »
Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription
Conditions :
✔ Amasser un minimum de 1000 $ en dons
Inclus dans l’inscription pour chaque participant.e
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »
Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription
Conditions :
✔ Amasser un minimum de 1000 $ en dons
Inclus dans l’inscription pour chaque participant.e
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »
Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription
Conditions :
✔ Amasser un minimum de 1000 $ en dons
Inclus dans l’inscription pour chaque participant.e
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »
Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription
Conditions :
✔ Amasser un minimum de 1000 $ en dons
Inclus dans l’inscription pour chaque participant.e
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »
Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription
Conditions :
✔ Amasser un minimum de 1000 $ en dons
Inclus dans l’inscription pour chaque participant.e
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »
Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription
Conditions :
✔ Amasser un minimum de 1000 $ en dons
Inclus dans l’inscription pour chaque participant.e
✔ Article de sport
✔ Dîner et collations
✔ Animation au chalet
✔ Rencontre sociale « 4 à 7 »
Défi
✔ Choix du type de défi et du nombre de kilomètres lors de l’inscription
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!