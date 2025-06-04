Défi Facteur Jeunesse 2025 - Commandites & dons

Partenaire OR
CA$2,000

Commanditaire officiel de l’événement 👉 Logo en haut de l’affiche officielle
👉 Mention principale sur le site web et réseaux sociaux
👉 Présence sur le site (kiosque ou stand)

Zone BBQ / Restauration
CA$1,500

👉 Hot-dogs, blé d’Inde, breuvages
✅ Bannières du partenaire sur le chapiteau
✅ Mention au micro toute la journée
✅ Visibilité sur le site et réseaux sociaux

Zone Stations d’exercices / Parcours sportif
CA$1,000

👉 Stations de circuit, défis d’équipe, échauffement
✅ Drapeaux ou bannières sur les stations
✅ Logo sur les panneaux de parcours
✅ Mention dans les remerciements officiels

Zone de départ / arrivée
CA$750

👉 Arche de départ/arrivée avec prise de photos
✅ Logo sur l’arche
✅ Mention sur les photos officielles (réseaux sociaux)
✅ Présence dans le vidéo recap

Zone animation / jeux pour enfants
CA$500

👉 Maquillage & animation
✅ Bannières du partenaire sur la zone
✅ Mention au micro

Zone pause / hydratation
CA$500

👉 Tables d’eau, fruits, collations santé
✅ Bannières et branding du partenaire
✅ Mention dans les remerciements

Don volontaire - 250 $
CA$250
Don volontaire - 100 $
CA$100
Don volontaire - 50$
CA$50
