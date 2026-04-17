SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES SECTION CHAUDIERE-APPALACHES

Organisé par

SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES SECTION CHAUDIERE-APPALACHES

À propos de cet événement

Défi Fitsanté – Ensemble pour la sclérose en plaques 2026

1200 Bd Guillaume-Couture Suite 201

Levis, QC G6W 0R9, Canada

Allié Fitsanté
Gratuit
Disponible jusqu'au 31 août

Vous souhaitez contribuer au défi que l’équipe FitSanté s’est lancé? Nous vous invitons à vous joindre à notre événement annuel et à soutenir la cause en effectuant un don via la campagne de pair à pair « Défi FitSanté – Ensemble pour SP Canada Chaudière-Appalaches ».

Votre contribution permet de soutenir concrètement le développement et le maintien des programmes et services offerts dans la région aux personnes vivant avec la sclérose en plaques et à leurs familles.

Chaque geste compte. Chaque don fait une différence.

Unis pour les familles d’ici.
Faites partie du mouvement. Passez à l’action. Créez l’impact.

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