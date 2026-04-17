Défi Fitsanté – Ensemble pour la sclérose en plaques 2026

Vous souhaitez contribuer au défi que l’équipe FitSanté s’est lancé? Nous vous invitons à vous joindre à notre événement annuel et à soutenir la cause en effectuant un don via la campagne de pair à pair « Défi FitSanté – Ensemble pour SP Canada Chaudière-Appalaches ».

Votre contribution permet de soutenir concrètement le développement et le maintien des programmes et services offerts dans la région aux personnes vivant avec la sclérose en plaques et à leurs familles.

Chaque geste compte. Chaque don fait une différence.

Unis pour les familles d’ici.

Faites partie du mouvement. Passez à l’action. Créez l’impact.