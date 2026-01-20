HÉKA X MEDIQ

Défi MEDIQ 2026

2500 Chem. de Polytechnique

Montréal, QC H3T 1J4

Réseautage - Compagnie
30 $

Billets pour membres de compagnies participant au réseautage qui commence à 18h

Catégorie équipement - Génie
25 $

Billet pour les étudiants en génie qui souhaitent s'inscrire dans la catégorie équipement.


Les étudiant.es doivent obligatoirement s'inscrire en paires. Vous devez donc acheter deux billets en même temps.

Catégorie équipement - Santé
25 $

Billet pour les étudiants en santé qui souhaitent s'inscrire dans la catégorie équipement.


Les étudiant.es doivent obligatoirement s'inscrire en paires. Vous devez donc acheter deux billets en même temps.

Catégorie informatique - Génie
25 $

Billet pour les étudiants en génie qui souhaitent s'inscrire dans la catégorie informatique.


Les étudiant.es doivent obligatoirement s'inscrire en paires. Vous devez donc acheter deux billets en même temps.

Catégorie informatique - Santé
25 $

Billet pour les étudiants en santé qui souhaitent s'inscrire dans la catégorie informatique.


Les étudiant.es doivent obligatoirement s'inscrire en paires. Vous devez donc acheter deux billets en même temps.

Catégorie optimisation - Santé
25 $

Billet pour les étudiants en santé qui souhaitent s'inscrire dans la catégorie optimisation.


Les étudiant.es doivent obligatoirement s'inscrire en paires. Vous devez donc acheter deux billets en même temps.

Catégorie optimisation - Génie
25 $

Billet pour les étudiants en génie qui souhaitent s'inscrire dans la catégorie optimisation.


Les étudiant.es doivent obligatoirement s'inscrire en paires. Vous devez donc acheter deux billets en même temps.

Réseautage - Étudiant
15 $

Billets pour les étudiants participant au réseautage qui commence à 18h.

