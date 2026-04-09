Défi OSEntreprendre Outaouais - Gala régional de la 28e édition

25 $ (taxes incluses)





Accès à la 28e édition du Gala régional du Défi OSEntreprendre Outaouais, incluant cocktail dînatoire (bouchées) et cérémonie de remise de prix.





Billet destiné principalement aux finalistes et à leurs accompagnateurs. (4 billets maximum)





Les partenaires recevront leurs informations par courriel. Toutefois, il est possible de se procurer des billets supplémentaires ici.





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