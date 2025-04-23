Épilepsie Montérégie

Épilepsie Montérégie

À propos de cet événement

INSCRIPTION AU DÉFI SIMON 2025

525 Rue Saint-Hubert

Granby, QC J2H 0Y6, Canada

Admission Défi Simon - 60 km
70 $

Je roule le 60 km (12 ans et +). Les informations vous seront transmises par courriel. Cela comprend aussi un t-shirt.

Admission Duo spécial: Défi Simon & Souper au Zoo
120 $

Je roule le 60 km et j'assiste au Souper au Zoo de Granby. Les informations vous seront transmises par courriel. Cela comprend aussi un t-shirt. (Pour les 12 ans et plus).

Admission au Souper au Zoo (Adulte)
70 $

J’assiste seulement au souper au Zoo de Granby. Les informations vous seront transmises par courriel. Pour les 12 ans et plus.

Admission au Souper au Zoo (Enfant)
20 $

J’assiste seulement au souper au Zoo de Granby. Pour les enfants entre 3 et 12 ans.

