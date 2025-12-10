Fédération Québécoise de la montagne et de l'escalade

Organisé par

Fédération Québécoise de la montagne et de l'escalade

À propos de cet événement

Défi Ski-Monte

180 Chem. Mont Gleason

Tingwick, QC J0A 1L0, Canada

ADULTE - sur place
70 $

Le coût d'inscription inclus: le billet journalier ski de randonnée de la montagne, l'adhésion d'un jour avec la FQME et ton billet pour l'événement. (Tu auras peut-être ... sûrement des surprises sur place ?!)

JUNIOR - sur place
60 $

Le coût d'inscription inclus: le billet journalier ski de randonnée de la montagne, l'adhésion d'un jour avec la FQME et ton billet pour l'événement. (Tu auras peut-être ... sûrement des surprises sur place ?!)

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