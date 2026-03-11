Fondation Cité de la Santé

Offert par

Fondation Cité de la Santé

À propos de cette boutique

Défi vélo 300 km pour la VIE 2026 - formations et sorties préparatoires

FORMATION 1 - 19 mai 2026
Gratuit

Formations OBLIGATOIRES pour les nouveaux ET ouvertes à tous

Circuit PMG à Blainville, 100 rue du Landais, Blainville, QC J7C5C9
Équipement requis
Chacun doit avoir son vélo en état de rouler (!) avec ce qu'il faut pour changer une crevaison et l'équipement nécessaire pour rouler (casque, bouteille d'eau, etc.)
En cas de mauvais temps
Nous vous informerons via le groupe Facebook.

0
FORMATION 2 - 17 juin 2026
Gratuit

Formations OBLIGATOIRES pour les nouveaux ET ouvertes à tous

Circuit PMG à Blainville, 100 rue du Landais, Blainville, QC J7C5C9

Équipement requis
Chacun doit avoir son vélo en état de rouler (!) avec ce qu'il faut pour changer une crevaison et l'équipement nécessaire pour rouler (casque, bouteille d'eau, etc.)
En cas de mauvais temps
Nous vous informerons via le groupe Facebook.

0
SORTIE PRÉPARATOIRE 1 - Samedi 27 juin 2026 - 8 h 30
Gratuit

Samedi 27 juin 2026 - départ : 8 h 30 (SORTIE NON OBLIGATOIRE)


90 km – Départ de L’Assomption (détails à confirmer)

Équipement requis
Chacun doit avoir son vélo en état de rouler (!) avec ce qu'il faut pour changer une crevaison et l'équipement nécessaire pour rouler (casque, bouteille d'eau, etc.)

En cas de mauvais temps
Nous vous informerons via le groupe Facebook.

0
SORTIE PRÉPARATOIRE 2 - Samedi 29 août 2026 - 8 h 30
Gratuit

Samedi 29 août 2026 - départ : 8 h 30 (SORTIE NON OBLIGATOIRE)


Lieu : Cabane à sucre Lalande | 862 Mnt Laurin, Saint-Eustache, QC J7R 4K3
2 trajets d'environ 110 km et 140 km à confirmer *

* Détails des trajets à venir.

Équipement requis
Chacun doit avoir son vélo en état de rouler (!) avec ce qu'il faut pour changer une crevaison et l'équipement nécessaire pour rouler (casque, bouteille d'eau, etc.)

En cas de mauvais temps
Nous vous informerons via le groupe Facebook..

0

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!