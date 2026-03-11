Défi vélo 300 km pour la VIE 2026 - formations et sorties préparatoires

Samedi 29 août 2026 - départ : 8 h 30 (SORTIE NON OBLIGATOIRE)



Lieu : Cabane à sucre Lalande | 862 Mnt Laurin, Saint-Eustache, QC J7R 4K3

2 trajets d'environ 110 km et 140 km à confirmer *



* Détails des trajets à venir.



Équipement requis

Chacun doit avoir son vélo en état de rouler (!) avec ce qu'il faut pour changer une crevaison et l'équipement nécessaire pour rouler (casque, bouteille d'eau, etc.)



En cas de mauvais temps

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