Défi vélo 300 km pour la VIE 2026 - formations et sorties préparatoires

Offert par
À propos de cette boutique
Formations OBLIGATOIRES pour les nouveaux ET ouvertes à tous
Circuit PMG à Blainville, 100 rue du Landais, Blainville, QC J7C5C9
Équipement requis
Chacun doit avoir son vélo en état de rouler (!) avec ce qu'il faut pour changer une crevaison et l'équipement nécessaire pour rouler (casque, bouteille d'eau, etc.)
En cas de mauvais temps
Nous vous informerons via le groupe Facebook.
Formations OBLIGATOIRES pour les nouveaux ET ouvertes à tous
Circuit PMG à Blainville, 100 rue du Landais, Blainville, QC J7C5C9
Équipement requis
Chacun doit avoir son vélo en état de rouler (!) avec ce qu'il faut pour changer une crevaison et l'équipement nécessaire pour rouler (casque, bouteille d'eau, etc.)
En cas de mauvais temps
Nous vous informerons via le groupe Facebook.
Samedi 27 juin 2026 - départ : 8 h 30 (SORTIE NON OBLIGATOIRE)
90 km – Départ de L’Assomption (détails à confirmer)
Équipement requis
Chacun doit avoir son vélo en état de rouler (!) avec ce qu'il faut pour changer une crevaison et l'équipement nécessaire pour rouler (casque, bouteille d'eau, etc.)
En cas de mauvais temps
Nous vous informerons via le groupe Facebook.
Samedi 29 août 2026 - départ : 8 h 30 (SORTIE NON OBLIGATOIRE)
Lieu : Cabane à sucre Lalande | 862 Mnt Laurin, Saint-Eustache, QC J7R 4K3
2 trajets d'environ 110 km et 140 km à confirmer *
* Détails des trajets à venir.
Équipement requis
Chacun doit avoir son vélo en état de rouler (!) avec ce qu'il faut pour changer une crevaison et l'équipement nécessaire pour rouler (casque, bouteille d'eau, etc.)
En cas de mauvais temps
Nous vous informerons via le groupe Facebook..
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!