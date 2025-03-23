Défilé de l'élégance et la résilience

50 Bd Maisonneuve

Gatineau, QC J8X 4H4, Canada

Billet régulier
CA$150
Ce billet comprend : Il comprend : – L’entrée à l’événement – Un repas marocain traditionnel complet – L’accès aux performances culturelles, au défilé de mode marocain, à la musique en direct – La participation à l’encan silencieux . Le prix affiché est tout inclus ( taxes comprises)
Billet VIP
CA$180
Il comprend : – L’entrée à l’événement _ Une place réservée à l’avant, près de la scène – Un repas marocain traditionnel complet – L’accès aux performances culturelles, au défilé de mode marocain, à la musique en direct – La participation à l’encan silencieux. - Un petit cadeau de remerciement symbolique en lien avec la culture marocaine. Le prix affiché est tout inclus ( taxes comprises)
Table de 10 - régulier
CA$1,350
groupTicketCaption
10 billets réguliers. Le prix affiché est tout inclus ( taxes comprises)
Table de 10 - VIP
CA$1,600
groupTicketCaption
10 billets VIP. Le prix affiché est tout inclus ( taxes comprises)
Kiosque exposant
CA$600
groupTicketCaption
– 1 kiosque (emplacement réservé dans la salle) – 2 billets réguliers pour vos représentants – Visibilité dans la salle,. ( Valeur réelle 750$ - Offert à 600$ seulement pour cette première édition)Le prix affiché est tout inclus ( taxes comprises)

common:zeffyTipDisclaimerTicketing