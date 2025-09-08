Défilé de l'espoir's Vente aux enchères silencieuse

Enchère de départ
La beauté fragile des pétales cache la force de la tige. Ainsi se révèle le courage discret des âmes en lutte.
Artiste: Zahira TigtateL'espoir est la force qui nous pousse à avancer malgré les difficultés. Dans ce tableau, la femme qui prend soin de sa beauté intérieure et extérieure incarne l'importance de l'équilibre et de l'estime de soi face aux défis de la vie. Cette œuvre d'art exprime la résilience et la détermination, invitant à la réflexion et à la persévérance.
Plus qu’un passage, cette porte se dresse comme une œuvre en elle-même. Sa beauté sculptée rappelle la force tranquille de celles qui portent l’épreuve avec noblesse et dignité.
La tête haute, elle avance malgré le poids invisible. Sa grâce est sa victoire, sa dignité, son armure.
Chaque fleur raconte une bataille gagnée. Ensemble, elles composent un jardin où l’espoir s’épanouit à nouveau.
Comme l’eau qui coule, la vie reprend toujours son cours. Même après la sécheresse, une nouvelle abondance se libère.
Derrière chaque porte fermée se cache un nouveau départ. Oser franchir le seuil, c’est ouvrir la voie à la guérison.
Les vagues effacent les traces de douleur, les oiseaux rappellent la liberté retrouvée. L’âme reprend son élan.
Entre la force des pierres et l’immensité de l’eau, un équilibre renaît. Comme une promesse de stabilité après la tempête.
Tanit, déesse de la fertilité, du mariage et de l'amour chez les Berbères, symbolise l'importance de la femme dans la société berbère. La femme berbère, avec sa sagesse et sa générosité, joue un rôle central dans la préservation du patrimoine et de la culture. Tanit, en tant que symbole de la fertilité et de la croissance, montre l'importance du rôle de la femme dans la société et son impact sur la préservation de l'identité culturelle et sociale.
La femme berbère, à l'image de Tanit, est considérée comme une gardienne de la famille et de la communauté, jouant un rôle crucial dans l'éducation des enfants et la préservation des traditions. Elle est un symbole de résilience et de défi, démontrant la force et la flexibilité de la femme berbère face aux défis.
Cette année, la propagation de la rougeole a connu une accélération "sans précédent" au Maroc, avec une augmentation des cas à 25 000 infections et un nombre important de décès chez les enfants, notamment dans les zones rurales et montagneuses de l'Atlas. Cette situation dramatique a eu un impact profond sur les femmes qui ont perdu leurs enfants, accentuant les difficultés pour assurer une vie digne. Inspiré par cette tragédie, mon travail artistique représente des femmes endeuillées par la perte de leur nourrisson – mères, filles, sœurs, grands-mères ou tantes – car personne n'est épargné par les affres de la douleur.
Caftan deux pièces en tissu de soie noir et tissu de crêpe italien blanc avec une touche d’élégance rouge au niveau de la ceinture en papillon
Dessinateur: Hanan Jdoua
Caftan marocain en velour vert avec tissu indien en paillettes rouges et sfifa traditionnel en fil d’or
Dessinateur: Hanan Jdoua
Caftan marocain en tissu crêpe italien brodé au niveau de la poitrine et des mains et tissu tlija de soie fleuri en jupe et au niveau des bras.
Dessinateur: Hanan Jdoua
