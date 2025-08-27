Dégustation de vin - En route vers l'Italie - Campagne FSAL

Nos chefs propriétaires du restaurant Gualdieri, Lino et Elio Gualdieri, vous convient à cette soirée gourmande marquant le 41e anniversaire de la Fondation de soutien aux arts de Laval, sous la présidence d’honneur de Madame Barbara Mergl, de Sheltec. Notre sommelier Hugo Duchesne, classé 2e meilleur Sommelier des Amériques en 2022 et sacré meilleur sommelier du Québec en 2020, vous fera vivre une expérience olfactive et dégustative hors du commun lors gastronomique.