Dégustation Vins et Fromage 2026 - Aux profits des jeunes - Une invitation de M. Guy Pellerin et de Mme Jackie Chauvette

Table corporative - LE PLAN PRESTIGE
1 300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Avec cet achat profitez:
- du programme complet et des activités principales;
- Sept services de vins et de fromages avec leurs accompagnements pour 8 personnes;
- Une table bien identifié au nom de votre entreprise;
- De l'affichage de logo d'entreprise à l'entrée de l'événement;
- Affichage pour un an à l'intérieur de notre magasin qui compte près de 100 000 visites par année;
- Affichage sur nos réseaux sociaux;
- Deux bouteilles de vins supplémentaires.
Avec cet achat profitez:
- du programme complet et des activités principales;
- Sept services de vins et de fromages avec leurs accompagnements pour 8 personnes;
- Une table bien identifié au nom de votre entreprise;
- De l'affichage de logo d'entreprise à l'entrée de l'événement;
- Affichage pour un an à l'intérieur de notre magasin qui compte près de 100 000 visites par année;
- Affichage sur nos réseaux sociaux;
- Deux bouteilles de vins supplémentaires.