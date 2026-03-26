Société de Saint-Vincent de Paul - conseil particulier de Shawinigan

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Dégustation Vins et Fromage 2026 - Aux profits des jeunes - Une invitation de M. Guy Pellerin et de Mme Jackie Chauvette

253 3e Rue de la Pointe

Shawinigan, QC G9N 1H5, Canada

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Admission générale
100 $

Profitez du programme complet et des activités principales. Sept services de vins et de fromages avec leurs accompagnements.

Table corporative - LE PLAN ÉLITE
900 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Avec cet achat profitez:

  • du programme complet et des activités principales;
  • Sept services de vins et de fromages avec leurs accompagnements pour 8 personnes;
  • Une table bien identifié au nom de votre entreprise;
  • De l'affichage de logo d'entreprise à l'entrée de l'événement.
Table corporative - LE PLAN PREMIUM
1 050 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Avec cet achat profitez:

  • du programme complet et des activités principales;
  • Sept services de vins et de fromages avec leurs accompagnements pour 8 personnes;
  • Une table bien identifié au nom de votre entreprise;
  • De l'affichage de logo d'entreprise à l'entrée de l'événement;
  • Affichage pour un an à l'intérieur de notre magasin qui compte près de 100 000 visites par année.
Table corporative - LE PLAN PRESTIGE
1 300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Avec cet achat profitez:

  • du programme complet et des activités principales;
  • Sept services de vins et de fromages avec leurs accompagnements pour 8 personnes;
  • Une table bien identifié au nom de votre entreprise;
  • De l'affichage de logo d'entreprise à l'entrée de l'événement;
  • Affichage pour un an à l'intérieur de notre magasin qui compte près de 100 000 visites par année;
  • Affichage sur nos réseaux sociaux;
  • Deux bouteilles de vins supplémentaires.

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