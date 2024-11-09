Déjeuner avec le Père-Noël - Breakfast with Santa

Veuillez noter qu'il n'y a pas de chaises hautes disponibles. L'achat de billets est une vente finale (vous pouvez toutefois transférer votre billet à une autre personne). Un espace sera aménagé pour recevoir des dons pour la Banque alimentaire d'Aylmer, en argent ou en denrées non périssables. Cet événement est organisé par la Corporation du Défilé du Père Noël de Gatineau, entièrement animé par des bénévoles. Please note that high chairs are not available. Ticket purchases are final sales (however, you may transfer your ticket to someone else). A space will be set up to receive donations for the Aylmer Food Bank, either monetary or non-perishable items. This event is organized by the Gatineau Santa Claus Parade Corporation and is entirely volunteer-run.

