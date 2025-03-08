Déjeuner causerie Fondation Marichette

Un reçu officiel d'impôt de 95 $ sera remis sur l'achat du billet à 125 $. Prière de noter que la plateforme 100% gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif nous permet de collecter des fonds sans frais. Comme elle est entièrement financée par les contributions des personnes qui se procurent des billets, un montant vous sera suggéré par la plateforme avant que vous n'effectuiez votre paiement. Il ne s'agit pas d'une taxe, mais bien d'un montant que vous pouvez modifier ou enlever en sélectionnant « Autre » dans le menu déroulant.

