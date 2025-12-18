Déjeuner des membres CSUR

Organisé par
À propos de cet événement
Servis avec pommes de terre maison, fruits frais, rôties, fèves au lard ou compote de pommes maison et du café ou du thé. Taxes incluses.
Option sans gluten ou sans produits laitiers disponible.
Servie avec des fruits frais et du café ou du thé.
Taxes incluses.
Deux œufs avec champignons, oignon et tomate, servis avec fruits frais, rôties et du café ou du thé.
Taxes incluses.
Yogourt avec choix de fraises, framboises, bleuets ou banane. Servi avec un bagel et du café ou du thé.
Taxes incluses.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!