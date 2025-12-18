Coop de Solidarité du Suroit -CSUR

Coop de Solidarité du Suroit -CSUR

Déjeuner des membres CSUR

18 Rue Saint-Jean-Baptiste E

Rigaud, QC J0P 1P0, Canada

Deux œufs avec choix de viande
11 $

Servis avec pommes de terre maison, fruits frais, rôties, fèves au lard ou compote de pommes maison et du café ou du thé. Taxes incluses.

Option sans gluten ou sans produits laitiers disponible.

Gaufre avec petits fruits, banane et crème anglaise
18 $

Servie avec des fruits frais et du café ou du thé.

Taxes incluses.

La casserole
17 $

Deux œufs avec champignons, oignon et tomate, servis avec fruits frais, rôties et du café ou du thé.

Taxes incluses.

Coupe Parfait
13 $

Yogourt avec choix de fraises, framboises, bleuets ou banane. Servi avec un bagel et du café ou du thé.

Taxes incluses.

