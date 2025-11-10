Délégation - Jeux de Génie 2026

Ce billet donne accès complet à la participation aux Jeux de Génie 2026 en tant que membre officiel de la délégation ITR.

Il inclut :

Transport aller-retour Trois-Rivières ↔ Montréal, hébergement, repas, kit de délégation (vêtements, accessoires, etc.), ainsi qu’un accès à toutes les compétitions, conférences et soirées officielles.

Une expérience inoubliable où se mélangent fierté, camaraderie et adrénaline 🧡 (Bro come ki di une 2e fois man shallout)