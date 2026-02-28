Délégation SEMAC U16 2026

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À propos de cet événement
Pour les athlètes de Saglac, les frais de course sont inclus dans les frais d'adhésion à la zone. Seuls les frais de coaching (537 $) sont payables ici.
Pour les athlètes de l'Est-du-Québec, de la Mauricie, de l'Abitibi, de la Côte-Nord et de Chaudière-Appalaches, aucun frais n'est inclus dans les frais d'adhésion à la zone. Il faut les payer ici (450 $ en frais de course et 537 $ en frais de coaching).
Sélectionnez seulement si vous avez acheté un manteau SEMAC.
Sélectionnez seulement si vous avez participé à la journée d'entraînement SG et GS le lundi 23 février 2026.
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